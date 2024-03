João Paulo pega pênalti e é melhor do Santos contra Portuguesa; veja notas

João Paulo defendeu um pênalti na decisão que levou o Santos à semifinal do Campeonato Paulista. Seguro também durante os 90 minutos do duelo com a Portuguesa — que terminou 0 a 0 com triunfo do Peixe nas cobranças — ele levou a melhor nota segundo estatísticas do Footstats.

O que aconteceu

João Paulo teve nota 7,2, a mais alta entre todos os jogadores que estiveram em campo.

Entre as piores notas do Santos houve empate entre Otero, que foi expulso, JP Chermont e Guilherme. O trio recebeu 5,3.

A nota mais baixa entre todos os jogadores que estiveram em campo, porém, foi de Henrique Dourado, da Portuguesa, que ficou com 4,5.

Confira as notas dos jogadores do Santos

João Paulo - 7,2

Hayner - 6,1 (JP Chermont - 5,3)

Gil - 6,2

Joaquim - 5,4 (Jair - 6)

Felipe Jonatan - 6,4

João Schmidt - 6 (Tomás Rincón - 5,5)

Diego Pituca - 5,7

Casares - 5,5 (Giuliano - 5,5)

Otero - 5,3

Furch - 5,6 (Patati - 5,7)

Guilherme - 5,3