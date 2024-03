Internacional e Juventude empatam sem gols em jogo de ida da semifinal do Gaúcho

Na tarde deste sábado, o Internacional empatou por 0 a 0 com o Juventude em duelo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, no Estádio Alfredo Jaconi. As equipes voltam a se enfrentar no dia 25 de março, às 21h30 (de Brasília, no Estádio Beira-Rio, para definir a vaga na decisão.

Com esse resultado, o Colorado teve sua sequência de dez vitórias interrompida. O time comandado por Eduardo Coudet avançou ao mata-mata na liderança, com 28 pontos - nove vitórias, um empate e uma derrota. Esse único revés aconteceu em 31 de janeiro. Nas quartas de final, o Inter deixou o São Luiz para trás.

No outro duelo da semifinal, o Grêmio levou a vantagem e venceu o Caxias, por 2 a 1, fora de casa. O Tricolor gaúcho faz o jogo de volta no dia 24.

#JUVxINT | 0-0 | 2T | 53? - Partida encerrada no Jaconi. Com o teu apoio, decidiremos uma vaga na final do Gauchão no próximo dia 25 de março, dentro de casa, a partir das 21h30.

O Internacional teve a primeira grande chance aos 23 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique deu bom passe para Enner Valencia, que invadiu a área e finalizou, mas acabou parando na defesa de Gabriel. Três minutos depois, o atacante colorado recebeu de Alan Patrick, bateu para o gol e viu o goleiro do Juventude salvar.

Aos 31 foi a vez de Gilberto arriscar para o time alviverde. O atacante recebeu no fundo, ficou frente a frente com Anthoni e viu o goleiro do Inter sair bem para fazer a defesa. Nos acréscimos da primeira etapa, o Inter aproveitou um erro na saída do Juventude, Maurício finalizou da entrada da área e Gabriel espalmou.

No segundo tempo, Vitão recebeu com espaço da entrada da área e mandou de lá mesmo, mas por cima do gol do Juventude. Jean Carlos, aos 14, perdeu boa chance para o time da casa. Após erro na saída de bola, Gilberto recuperou e tocou para o volante, que finalizou de dentro da área e viu Mercado salvar na frente do gol. Lucas Barbosa tentou o rebote e mandou para fora.

As equipes buscaram marcar até o fim, mas não tiveram efetividade. Assim, no jogo de volta quem vencer avançar. Caso termine com novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.