Giro: Com tranquilidade, Fortaleza bate Maracanã e está na final do Cearense

O Fortaleza venceu o Maracanã neste domingo, por 3 a 0, e se classificou à final do Campeonato Cearense. No jogo de ida as duas equipes empataram por 1 a 1. Os gols da partida, que aconteceu no Castelão, foram marcados por Moisés (2x) e Marinho.

O triunfo colocou o Fortaleza na final do Cearense. A equipe terá pela frente o rival Ceará na decisão, que eliminou o Ferroviário, neste sábado.

O Maracanã se despede da competição após uma boa campanha na primeira fase. Nas quartas de final, a equipe passou pelo Floresta.

O Fortaleza retorna a campo nesta quarta-feira, para o clássico contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. O Maracanã volta sua atenção para a disputa da Série D, que começa no final de abril.

O primeiro tempo foi movimentado no Castelão. O Fortaleza conseguiu abrir o marcador aos 32 minutos, com Marinho. Todavia, o tento foi anulado pelo bandeirinha e, posteriormente, o VAR confirmou a posição irregular do atacante.

Com isso, o árbitro deu 13 minutos de acréscimos para o fim da primeira etapa, e o Fortaleza se lançou ao ataque para largar na frente antes do intervalo. Aos 53 minutos, Moisés fez fila e foi derrubado na área, sofrendo pênalti marcado pelo juiz. O próprio meia se encarregou da cobrança e anotou o primeiro do Leão do Pici.

Não demorou muito para o Fortaleza ampliar o placar. Após boa troca de passes, aos 14 minutos do segundo tempo, Moisés finalizou bola ajeitada por Kervin e marcou o segundo da equipe no jogo.

Próximo da vitória, o Leão do Pici continuou na mesma intensidade. Aos 20 minutos, Marinho cobrou falta com precisão e anotou um golaço para decretar a classificação do Fortaleza.

Campeonato Baiano

Também neste sábado, no Barradão, o Vitória goleou o Barcelona-BA, por 4 a 1, e se classificou para a final do Campeonato Baiano, após também vencer o jogo de ida por 2 a 0. Osvaldo, Camutanga, Alerrandro e Mateus Gonçalvez anotaram os gols da vitória dos donos da casa. Jadson fez para os visitantes.

Campeonato Goiano

O Atlético-GO derrotou o Goiânia, neste domingo, por 3 a 2, no estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, e largou na frente em busca da vaga na decisão do Campeonato Goiano. Os gols dos visitantes foram marcados por Romão, Shaylon e Luiz Fernando, enquanto Gustavo Vintecinco marcou os dois tentos do time mandante.