Forte calor fará Nova Iguaçu x Vasco ter duas paradas técnicas no 1º tempo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O jogo entre Nova Iguaçu e Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, terá duas paradas técnicas no primeiro tempo. O motivo é o forte calor na cidade do Rio de Janeiro neste domingo (17).

O que aconteceu

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro se reuniu com os clubes para acertar a decisão. No segundo tempo será somente uma parada aos 25 minutos.

O árbitro vai parar o jogo aos 15 e aos 30 minutos para hidratação. O regulamento só prevê uma parada.

O Rio de Janeiro registrou recorde de temperatura hoje. O Maracanã tinha previsão de chegar aos 40º. O município teve 62,3ºC de sensação térmica em Guaratiba às 9h55, a maior desde o início da medição em 2014.

A Ferj descartou postergar o horário da partida. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã.