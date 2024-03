Ferreirinha marca para o São Paulo, se lesiona e é substituído

Não deu para Ferreirinha. Logo após marcar o gol de empate do São Paulo contra o Novorizontino, pelo Paulistão, no Morumbis, o jogador tricolor sentiu na região da costela e precisou ser substituído.

O que aconteceu

Ferreirinha caiu no gramado sentindo dores após o choque com Jordi no lance do gol. Ele foi atendido fora das quatro linhas.

O atleta até voltou ao campo, mas caiu novamente três minutos depois. Thiago Carpini colocou Erick no lugar.

Após a substituição, Ferreirinha precisou ficar com gelo na região da costela enquanto acompanhava a partida no banco.

Estou com uma dor insuportável na costela, mas pelo menos pude ajudar o time a fazer o gol do empate, mas não dava para continuar Ferreirinha para a Cazé TV