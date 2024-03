Fagner melhora de rendimento com António Oliveira e garante titularidade no Corinthians

A chegada do técnico António Oliveira fez bem para o lateral direito Fagner. Após período sendo contestado pela torcida do Corinthians, o defensor coleciona melhores atuações e, mesmo com a sombra de Matheus França, garantiu sua titularidade na equipe.

Até o momento, Fagner possui 12 jogos na temporada, sendo todos como titular, e lidera a equipe em assistências, com três. O camisa 23 começou o ano sendo contestado pelas suas oscilações e, inclusive, cogitou-se que ele poderia perder vaga no time com a chegada de Matheus França.

Porém, desde a vitória do Corinthians contra a Portuguesa por 2 a 0, em jogo que sofreu pênalti, Fagner tem atuado de forma mais consistente em todas as fases do jogo. Diante do Santo André, no triunfo por 3 a 2, o lateral deu duas assistências e foi considerado um dos melhores em campo.

Logo após o apito final do jogo entre São Bernardo e Corinthians na última quinta-feira, António Oliveira deu um abraço apertado em Fagner, celebrando o triunfo.

"Está jogando bem, como já jogou nas mãos de outras pessoas. Tem qualidade, percebe muito bem sua intuição. Tecnicamente é acima da média, tomada de decisão. Ele percebe os espaços, participou de dois gols, nós contamos com ele, como todos os outros. É talentoso, de muita qualidade", comentou António em coletiva após o duelo contra o Santo André.

Fagner possui contrato com o Corinthians apenas até o final do ano e a extensão de seu vínculo não é certa. Aos 34 anos, o defensor completa sua nona temporada seguida no Timão com alguns títulos na bagagem, como dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).