Ex-Santos, Victor Andrade exalta campanha da Portuguesa no Paulistão

Após segurar empate sem gols no tempo regulamentar, a Portuguesa foi superada pelo Santos nos pênaltis e se despediu do Campeonato Paulista, neste domingo, na Vila Belmiro. O atacante Victor Andrade, revelado pelo Peixe, destacou a boa campanha da Lusa, eliminada nas quartas de finais.

"A equipe está de parabéns, o clube todo. Depois de 13 anos, conseguimos chegar às quartas de finais contra um time que eu, particularmente, não tenho o que falar. É o clube que me revelou, eu cresci aqui. Foi um jogo muito equilibrado como todo mundo pôde acompanhar. Óbvio que o Santos tinha a vantagem de jogar em casa, mas nós sabíamos que ia ser um bom jogo, equilibrado, e mostramos nossa força e nosso potencial", disse Victor Andrade.

Final de jogo Na Vila Belmiro, a Lusa luta muito, mas acaba superada nos pênaltis pelo Santos e se despede do Paulistão. Parabéns a todos atletas e comissão técnica pela dedicação durante o campeonato, onde trouxeram a Lusa de volta ao mata-mata após 13 anos. ???#SomosLusa pic.twitter.com/vEPiuTJRZr ? Portuguesa ??? (@Lusa_Oficial) March 18, 2024

Victor foi revelado pelo Santos em 2012, onde permaneceu até 2014, quando acertou sua ida ao Benfica, de Portugal.

O atacante foi contratado pela Lusa para a disputa do Paulistão. Victor Andrade participou de oito jogos, com um gol e uma assistência.

Com a eliminação, a Portuguesa se despediu do Campeonato Paulista. A equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 10 pontos conquistados.