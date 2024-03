Ex-Grêmio, Pepê celebra noite perfeita, com gol, vitória e convocação para Seleção Brasileira

O último sábado foi de alegria tripla para o atacante Pepê. Além de conquistar os três pontos com o Porto, o brasileiro marcou um dos gols da vitória sobre o Vizela por 4×1 e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha.

Pepê marcou três gols nos últimos três jogos do Porto pelo Campeonato Português. O ex-jogador do Grêmio balançou as redes na goleada por 5 a 0 sobre o Benfica, na vitória por 3 a 0 contra o Portimonense e diante o Vizela, no 4 a 1.

Pepê foi convocado para a seleção do Brasil ?? Serão três Dragões na canarinha, já com Galeno e Wendell ?#FCPorto pic.twitter.com/GyRsaR1Z46 ? FC Porto (@FCPorto) March 16, 2024

O atleta refletiu sobre o seu momento e agradeceu o apoio dos companheiros e do técnico português Sérgio Conceição, fundamental na sua evolução.

"Foi uma noite incrível. Marcar pelo meu time, vencermos o jogo e receber essa notícia maravilhosa me deixaram feliz demais. Quero agradecer a minha família, amigos, companheiros de equipe e ao mister Sergio Conceição, que me ajuda diariamente em minha evolução desde que cheguei aqui", comemorou Pepê.

Essa é a segunda convocação de Pepê para a Seleção Brasileira. O ex-gremista já havia sido convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.