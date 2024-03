Escalação do São Paulo: sem Calleri, Carpini aposta em André Silva contra o Novorizontino

A escalação do São Paulo para enfrentar o Novorizontino, neste domingo, às 18h (de Brasília), no Morumbis, tem novidade. Sem Calleri, o técnico Thiago Carpini apostará em André Luiz, atacante recém-chegado ao Tricolor, para reforçar o sistema ofensivo da equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Calleri foi tratado como dúvida durante a semana devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita. O argentino foi ausência nos últimos treinamentos e, naturalmente, acabou não sendo relacionado para a partida decisiva deste domingo.

Recentemente, sem poder contar com Calleri contra o Palmeiras, o técnico Thiago Carpini decidiu implementar o esquema tático com três zagueiros, mudando toda a estrutura da equipe. A estratégia deu certo, e o São Paulo poderia ter saído de campo com a vitória, não fosse a polêmica arbitragem de Matheus Candançan.

Neste domingo, porém, o Tricolor manterá o seu tradicional esquema tático, inserindo apenas André Silva em uma engrenagem que vem oscilando neste início de temporada, é verdade, mas correspondeu nos jogos decisivos, como o clássico contra o Corinthians e a Supercopa Rei, contra o Palmeiras.

A escalação do São Paulo completa tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva.

Após a suada classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, vencendo o Ituano nos acréscimos do segundo tempo graças ao pênalti convertido por Lucas, o São Paulo terá uma atmosfera completamente favorável neste domingo. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Do outro lado, no entanto, estará a equipe que terminou a primeira fase do Estadual com a quarta melhor campanha, se classificando em segundo lugar no grupo do São Paulo, mas com os mesmos 22 pontos do rival, levando a pior apenas no saldo de gols (8 a 6 para o Tricolor).