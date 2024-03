Eliminado no Carioca, Diniz desabafa e fica irritado com crítica ao Fluminense

O Fluminense melhorou em relação ao jogo de ida, mas caiu no Campeonato Carioca. Neste sábado, o Tricolor empatou sem gols com o Flamengo, no Maracanã, e se despediu do Estadual. A derrota por 2 a 0 na primeira partida da semifinal pesou. Por sinal, gerou também uma insatisfação de Fernando Diniz.

Na coletiva após o jogo deste sábado, Fernando Diniz deu uma longa resposta em forma de desabafo. Primeiramente, pelas críticas por escalar Ganso e Renato Augusto juntos no jogo de ida. Ele também abordou a escalação deste sábado. O treinador lançou o Fluminense ao ataque, com Marquinhos, atacante, na lateral direita, além de Martinelli já iniciar a partida na zaga. Diniz mostrou irritação ao longo da resposta extensa.

"Marquinhos entrou para a gente ganhar mais agressividade. A gente sonhava com a classificação. Era difícil, mas a gente tentou tudo que pôde para colocar o time de uma maneira muito agressiva e muito solidária. Então acho que o Fluminense hoje (sábado) foi um time... tem três coisas que acho que resume bem a equipe: time solidário, com fome e corajoso", iniciou Diniz.

O técnico tricolor voltou a mostrar irritação com o pensamento e que Renato Augusto e Ganso não podem atuar juntos. "Esses três grandes jogadores voltaram hoje, eles que estavam fazendo falta e que fizeram muita falta no jogo passado. Não foi aquela coisa simplista e quase que idiota de achar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos. Isso é uma coisa que irrita."

"Aliás, hoje, para aqueles que gostam deste tipo de comentário e fica tipo deformando opinião do torcedor, porque isso é deformar a opinião da torcida, ver um monte, mas um monte de problema no jogo passado, no primeiro tempo, mas um monte, ou vão no mais fácil para falar que Ganso e Renato Augusto não podem jogar juntos, mas hoje ninguém tem a coragem de falar que colocou um ponta na lateral, que colocou um volante na zaga, foi o Martinelli, não foi André, e depois colocou outro volante na zaga. Aí colocou outro atacante na lateral, colocou mais um atacante no lugar do Renato Augusto", continuou.

"Vocês esperam a carniça dar errado para falar, porque ninguém tem personalidade para falar que está errado e sustentar. Do mesmo jeito que vocês tentaram, no ano passado, falaram o ano inteiro que não podia jogar com Felipe Melo e Marcelo. Foram campeões carioca, da Libertadores, da Recopa, ficou em sétimo, foi uma boa colocação no Campeonato Brasileiro."

Fernando Diniz criticou algumas atitudes dos jornalistas e pediu mais respeito.

"Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa, tudo falso tricolor que fica com 'bloguezinho' achando que está falando alguma coisa, fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem de ter mais respeito com as coisas. Por que não falou hoje? Quem era a favor da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Não espera uma coisa. Porque é fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. Vida ruim, viver assim, sem firmeza, sem coragem, só fica aproveitando", pontuou.

Diniz se alongou ainda mais e continuou com o desabafo em forma de crítica. "Aí a torcida começa e às vezes vêm aqui perguntar e falam que é em nome da torcida, como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque tem muita torcida do Fluminense que reconhece que o time faz dentro de campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste."

O técnico retomou ao tópico Ganso e Renato Augusto, citando a tentativa de 'iniciar uma crise' no tricolor carioca.

"A gente teve um monte de problema no jogo passado. Aí os caras ficam apontando para o Ganso, Ganso com Renato Augusto. E assim vocês tentam, ficam tentando, tentando, tentando arrumar crise. E tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense, quer que o negócio afunde para ganhar like e ficar falando besteira, fazendo aquele tipo de comentário fácil. Vê se faz uma coisa mais consistente, com mais ética, com mais moral, não esse tipo de coisa ridícula", afirmou.

"Depois vem aqui e quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Agora que tem de falar, isso aqui é a vida da gente mesmo. Fiquei a semana inteira assistindo ao jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar solução, que vocês acham com uma maior facilidade, alguns de vocês. É o Ganso e o Renato Augusto. É isso o que a gente tem de conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério. Falo direto quando ganha. Hoje não ganhou. A gente empatou. Queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem, tem de ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais a nossa chance de ter sucesso", concluiu.