Ele acompanha Nova Iguaçu em viagens de moto e torce por vaga histórica

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Lacerda acompanha o Nova Iguaçu de perto há quase 20 anos e viveu diversas fases do time. Hoje (17), estará na arquibancada do Maracanã, com a chance de ver a história diante dos olhos: a equipe da Baixada Fluminense está a um empate contra o Vasco, 16h, no Maracanã, para chegar à inédita final de Carioca.

Confio muito na classificação do Nova Iguaçu, vai fazer história nesse Carioca. Os crias da Baixada merecem Thiago Lacerda

Nas aventuras para ver o Nova Iguaçu em campo, Thiago tem a companhia da moto, meio que utiliza para as viagens. Foi com ela que, por exemplo, foi à Arena Independência, em Belo Horizonte, para o duelo com o América-MG, pela Copa do Brasil do ano passado.

Ele também esteve na goleada por 8 a 0 dos comandados de Carlos Vitor no Itabuna, na Bahia, pela primeira fase da Copa do Brasil deste ano. Desta vez, os cerca de 1.250 km entre Nova Iguaçu e a cidade baiana foram a bordo de outro veículo: "Eu tinha me programado para ir de moto. Já estava tudo certo, mas aí o presidente [Janio Moraes] ajudou e fomos [torcedores] de ônibus".

Morador de Nova Iguaçu e vizinho do Laranjão, Lacerda foi a um jogo pela primeira vez após pedidos insistentes ao pai e se apaixonou de vez em 2005, quando o time disputava a Segunda Divisão do Carioca.

Na ocasião foi ao Giulite Coutinho, estádio do America, nos dois últimos jogos da fase final e viu a equipe se sagrar campeã, carimbando vaga na elite do futebol do Rio de Janeiro. "Eu vi esse título e, desde então, acompanho sempre. Não perco quase jogo algum", contou.

Confiança para a vaga

Thiago, que tem como ídolo Jefferson, goleiro que defendeu o Laranja em quase 200 jogos, já passou alguns perrengues nestes trajetos de moto, e elege a chuva como uma das principais inimigas.

Domingo, ele vai a bordo da parceira de duas rodas rumo ao Maracanã: "Vou torcer bastante. E só manter o mesmo futebol do primeiro jogo que dá para jogar de igual para igual e se classificar".