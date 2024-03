É campeão! Flamengo supera Boca Juniors e conquista a Libertadores sub-20

O Flamengo se sagrou campeão da Copa Libertadores sub-20 de 2024 neste domingo (17) ao bater de virada o Boca Juniors por 2 a 1 no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Shola e Lorran garantiram a conquista Rubro-Negra, a primeira do clube história da competição.

Argentinos abriram o placar logo aos 5 minutos de partida, com Ignacio Rodríguez.

Nigeriano Shola empatou em seguida, e Lorran virou ainda no primeiro tempo.

Decisão foi marcada por lances violentos e arbitragem conivente

É o primeiro título do Fla na Libertadores sub-20, e o segundo do Brasil no torneio.

Como foi o jogo

O início não foi nada bom para o Flamengo, que viu seu adversário abrir o placar logo aos 5 minutos de partida. Em uma desatenção da defesa rubro-negra, Rodríguez surgiu para desviar um cruzamento da esquerda e vencer Lucas Furtado.

O Fla não se abalou e não demorou a conseguir a igualdade no placar com Shola. Em jogadaça individual, Lorran se livrou da marcação, invadiu a área pela direita e só rolou para o nigeriano empatar.

A virada merecida veio no finalzinho do primeiro tempo, com Lorran. O garoto recebeu bola em velocidade, invadiu a área e chutou na saída do goleiro Torlaschi.

ISSO É FLAMENGO!



Jogada MARAVILHOSA de Lorran, que achou Shola na área para empatar a decisão! Lindo gol do @Flamengo! pic.twitter.com/LqbqtPchKw -- Canal GOAT (@CanalGOATBR) March 17, 2024

VAI PEGAR SIM! AHAM! VAI PEGAR NUNCA!



Acelera, Lorran! O Garoto do Ninho vira o jogo de forma incrível no fim do primeiro tempo! Vai dando @Flamengo na briga pela #GlóriaEterna da @LibertadoresU20! pic.twitter.com/G9rjdpQAXA -- Canal GOAT (@CanalGOATBR) March 17, 2024

O segundo tempo ficou devendo em gols, mas continuou eletrizante e muito disputado entre os jovens rubro-negros e xeneizes. Em momentos, até passou do ponto com muitas disputas de bola mais ríspidas. Na reta final, coube ao Fla segurar o 'tudo ou nada' dos argentinos e conquistar a primeira Libertadores sub-20 de sua história.

O Rubro-Negro carioca se junta ao São Paulo, único outro brasileiro a conquistar a competição de base: em 2016, os paulistas venceram o Liverpool, do Uruguai.