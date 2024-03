Dirigente do Flamengo exalta Rossi: 'Sou prova do que fez para estar aqui'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, enalteceu o goleiro Rossi no vestiário após a classificação do Flamengo. Ele bateu o recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo clube no empate por 0 a 0 com o Fluminense.

O que aconteceu

Braz fez um discurso no vestiário após o jogo. Ele falava sobre o esforço coletivo, mas exaltou o feito de Rossi.

"A gente sabe que o esporte é coletivo, o futebol, mas eu não posso deixar de fazer um agradecimento e dar os parabéns ao Rossi. Rossi, desde 1912, quando começou o futebol do Flamengo, o Flamengo não tem uma sequência de um goleiro com esse recorde. Você bateu o recorde do Cantareli, bateu o recorde do Flamengo", disse Marcos Braz.

O dirigente lembrou o esforço do goleiro para vestir a camisa do Flamengo. Em fim de vínculo com o Boca Juniors, ele escolheu não renovar e assinou pré-contrato com o Fla. Os argentinos escolheram emprestar ele para o Al-Nassr ao invés de liberá-lo mais cedo ao clube carioca.

Eu sou prova do que você fez para estar aqui. Você assinou um pré-contrato com o Flamengo jogando no Boca Juniors, dentro da Argentina. Se teve um cara que quis estar aqui, em final de contrato e podendo ir a vários lugares, foi você. Você é merecedor pela posição que você tomou. Meu agradecimento em nome do presidente Landim e de todo mundo aqui. Você é merecedor pra c... desses números. Agora que esses números se transformem em títulos, que é isso é o que vale para todos nós. Marcos Braz