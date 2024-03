De virada, Sporting goleia Boavista e segue na liderança do Português

O Sporting goleou o Boavista, neste domingo, por 6 a 1, no estádio Alvalade, e segue na liderança do Campeonato Português. Gyokeres (3x), Paulinho (2x) e Nuno Santos anotaram os gols dos donos da casa. Makouta balançou as redes para a equipe visitante.

Com a vitória do Benfica mais cedo, o Sporting havia perdido momentaneamente a liderança da competição. Após a goleada, a equipe retomou a ponta e alcançou os 65 pontos.

A situação do Boavista no torneio não alterou muito após a derrota. A equipe segue na décima colocação com 28 pontos conquistados.

Ambos os times voltam a campo no dia 30 (sábado), pelo Português. O Sporting encara o Estrela Amadora, enquanto o Boavista enfrenta o Rio Ave.

Mesmo com o favoritismo todo ao seu lado, o Sporting saiu atrás. Logo aos três minutos, Makouta aproveitou rebote do goleiro e bateu bonito de voleio para abrir o placar a favor do Boavista.

O Sporting empatou o jogo no fim do primeiro tempo, aos 44 minutos. O artilheiro Gyokeres aproveitou boa troca de passes e empurrou para deixar tudo igual.

No segundo tempo, o Sporting se lançou ao ataque em busca da virada, que saiu aos oito minutos. Paulinho desviou cruzamento na área e marcou o segundo gol dos donos da casa.

14 minutos depois, Gyokeres voltou a balançar as redes. O artilheiro da competição recebeu na grande área, tirou da marcação adversária e marcou o terceiro do Sporting no jogo.

E o artilheiro chegou ao hat-trick aos 33 minutos, em cobrança de pênalti. Gyokeres bateu forte para deslocar o goleiro e marcar seu terceiro gol e o quarto do Sporting na partida.

Os donos da casa, com a vitória garantida, continuaram atrás de mais gols. Aos 42 minutos, Nuno Santos tocou para ampliar o placar e, aos 50, já nos acréscimos, Paulinho cabeceou bem para fechar a goleada do líder.

