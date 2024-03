Com Nimrod de Muze Império Egípcio, Pedro Veniss é vice-campeão na Espanha

Neste domingo, Pedro Veniss, cavaleiro olímpico e medalhista pan-americano, se destacou montando Nimrod de Muze Império Egípcio, conquistando o segundo lugar no GP4* de 1.55m no Sunshine Tour, em Vejer de la Frontera, na Espanha.

Nimrod está retornando às competições após um descanso desde o Pan 2023 e, agora, é co-propriedade do Haras Império Egípcio em parceria com o cavaleiro. Pedro e Nimrod fizeram parte do Time Brasil de Salto, conquistando a medalha de bronze e ficando em quinto lugar individual no Pan-americano de Santiago 2023.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Veniss (@pedroveniss)

Entre os 50 conjuntos participantes, nove avançaram para o desempate. O título foi para a amazona holandesa Sanne Thijssen, montando Con Quidam RB, pista limpa, 35s64. Pedro e Nimrod de Muze Império Egípcio zeraram em 38s32, garantindo o segundo lugar. Em terceiro lugar, chegou Leonie Bockmann, montando Carter 10, pela Alemanha, sem faltas, em 38s38.

Também retornando às pistas, Stephan Barcha, com Chevaux Primavera Império Egípcio, dupla ouro individual e bronze por equipes no Pan 2023, está saltando no Mediterrean Equestrian Tour, em Oliva, realizando percursos sem faltas. Neste sábado, Stephan e Primavera fecharam a final Gold Tour a 1,45m em sexto lugar.

Junto com outros cavaleiros de destaque, Pedro e Stephan estão entre os candidatos a representar o Brasil no Time de Salto em Paris 2024.