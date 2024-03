Barcelona vence Atlético de Madri e segue caça ao Real no Espanhol

Com direito a lei do ex de João Félix, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0, neste domingo, no estádio Cívitas Metropolitano, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Os outros gols dos catalães foram anotados por Lewandowski e Fermín.

A vitória colocou o Barcelona na vice-liderança do Espanhol. A equipe ultrapassou o Girona, que perdeu na rodada, e chegou aos 64 pontos, oito a menos que o líder Real Madrid.

Com a derrota, o Atlético de Madrid deixou o G-4 da competição, já que o Athletic Bilbao venceu na rodada e assumiu a quarta posição. O time da capital ocupa o quinto lugar com 55 pontos.

O Barcelona volta a campo apenas no dia 30 (sábado), quando enfrenta o Las Palmas, pelo Espanhol. O Atlético de Madrid encara o Villarreal, dois dias depois, pela mesma competição.

A primeira etapa contou com poucas oportunidades de gol para ambos os lados, mas com um Barcelona mais incisivo e superior em campo.

Sendo assim, o time catalão conseguiu abrir o placar da partida aos 38 minutos, com gol de João Félix. O português, que pertence ao Atlético de Madrid, recebeu passe de Lewandowski na área e tocou no canto para vencer Oblak. O atacante está emprestado ao Barcelona.

Garçom no primeiro tempo, Lewandowski virou artilheiro na segunda etapa. Logo com um minuto, o polonês recebeu do brasileiro Raphinha, arrumou para o pé direito e bateu cruzado para ampliar o marcador a favor do Barcelona.

Aos 20 minutos, o Barcelona matou o jogo de vez. Lewandowsi, inspirado, levantou a bola na área e encontrou Fermín livre. O jovem cabeceou bem e deu números finais ao jogo.