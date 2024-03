Com hat-trick de Mbappé, PSG goleia Montpellier e volta a vencer no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 6 a 2, neste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa. Os gols do time de Luis Enrique foram marcados por Mbappé (três vezes), Vitinha, Lee e Nuno Mendes. Já Nordin e Téji Savanier fizeram para o adversário.

Com esse resultado, o PSG voltou a vencer na Ligue 1 depois de um mês. A equipe vinha de três empates consecutivos na competição. A última vitória foi no dia 17 de fevereiro, contra o Nantes, fora de casa. A equipe de Paris se mantém na liderança do Francês, com 59 pontos, 12 de vantagem para o segundo colocado Brest. Enquanto isso, o Montpellier tem 26 pontos e ocupa o 14° lugar.

Na próxima rodada, o PSG tem o clássico contra o Olympique de Marselha, no domingo, dia 31 de março. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Vélodrome. No mesmo dia, o Montpellier duela com o Le Havre, às 10 horas.

O PSG abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo. Mbappé cruzou no meio para Vitinha, que driblou a marcação, avançou na entrada da área e bateu firme no canto de para colocar os visitantes na frente. Oito minutos depois, Mbappé deixou o dele. O camisa 7 recebeu boa bola em contra-ataque, avançou e abriu para Kolo Mouani, que devolveu para Mbappé na área. O atacante finalizou e ampliou.

Aos 30 minutos, o Montpellier diminuiu. Nordin recebeu na área após desvio de Danilo Pereira e, na cara do gol, cabeceou sem chance para Donnarumma. Nos acréscimos da primeira casa, os donos da casa deixaram tudo igual. Após um recuo errado, o goleiro do PSG cometeu um pênalti em cima de Coulibaly. Na cobrança, Téji Savanier converteu.

Na volta para o segundo tempo, Mbappé colocou o PSG em vantagem novamente. Ele recebeu de Barcola e soltou um chutaço de fora da área. A bola ainda bateu no travessão e morreu no fundo do gol. Três minutos depois Kang-in Lee aproveitou o passe de Kolo Muani e estufou a rede do Montpellier. Aos 18 minutos, Vitinha devolveu a assistência para Mbappé e o francês anotou seu terceiro gol, o quinto do Paris Saint-Germain.

Aos 44 minutos, Vitinha deu mais uma assistência, dessa vez para Nuno Mendes, que não desperdiçou e balançou a rede para fechar a goleada.