Chelsea supera gol contra bizarro e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Chelsea garantiu sua vaga na semifinal da Copa da Inglaterra ao bater o Leicester City por 4 a 2, no Stamford Bridge. O clube de Londres abriu vantagem e viu o adversário empatar, todavia contou com atuação decisiva do jovem Cole Palmer novamente para garantir a classificação.

O Chelsea se junta ao Manchester City e ao Coventry City, já confirmados na próxima fase da competição. A decisão dos confrontos acontecerá por meio de sorteio.

O time de Pochettino volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, contra o Burnley, às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge. Já o Leicester, um dia antes, enfrenta o Bristol City, às 9h30, pela 38ª rodada da segunda divisão inglesa, no Ashton Gate Stadium.

O Chelsea abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. Após receber passe longo, Nicolas Jackson passou pela marcação, invadiu a área e tocou para Cucurella. Sozinho, o camisa 3 só precisou tocar para o fundo das redes.

Aos 24 minutos, o árbitro Andy Madley assinalou penalidade máxima para os mandantes, após Sterling ser derrubado na grande área antes de finalizar. O próprio atacante assumiu a cobrança e desperdiçou a chance. Stolarczyk conseguiu defender com o joelho.

A vantagem do Chelsea aumentou nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos. Cucurella cobrou lateral para Mudrik, que tocou para Sterling. O camisa 7 avançou para a grande área e cruzou para trás, assim, Cole Palmer apareceu para completar no cantinho.

O Leicester descontou logo no início da etapa complementar, aos 5 minutos. Após receber lateral no setor defensivo, Disasi, zagueiro do Chelsea, viu-se pressionado pelo atacante adversário e chutou para trás, em direção ao seu goleiro. O defensor não contava que o arqueiro estava adiantado, e a bola morreu no fundo do gol.

A freak of an own goal from Axel Disasi 😬#EmiratesFACup pic.twitter.com/prLCzrPlV7 -- Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 17, 2024

O empate dos visitantes aconteceu aos 17 minutos. Stephy Mavididi recebeu assistência de Kiernan e driblou a marcação de Gusto, acertando, em seguida, um belo chute colocado no canto esquerdo de Sanchez. Aos 28 minutos, o zagueiro do Leicester Callum Doyle foi expulso por falta em Nicolas Jackson.

O gol do alívio do Chelsea veio somente nos acréscimos, aos 47 minutos. Carney Chukwuemeka invadiu a área, triangulou com Cole Palmer e tocou com a perna direita na saída do goleiro.

Três minutos depois, para fechar a contagem, aos 50, Gusto achou Madueke, que costurou a marcação e acertou uma bola indefensável, no ângulo direito.