Carpini revê rival que esteve do outro lado em polêmica de arbitragem

O duelo entre São Paulo e Novorizontino pelas quartas de final do Paulistão será o reencontro de Thiago Carpini com Eduardo Baptista após um confronto marcado por polêmicas de arbitragem que teriam favorecido seu antigo clube, o Juventude, na Série B do ano passado.

O que aconteceu

O Juventude venceu o Novorizontino em jogo com expulsões, intervenção do VAR e gol depois dos acréscimos. O árbitro foi pressionado pelo diretor do clube do interior paulista no intervalo e após o fim do jogo, conforme relatou na súmula.

A polêmica ficou por conta de uma expulsão com auxílio do VAR no primeiro tempo. O árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne aplicou o amarelo, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo e mudou a decisão para o vermelho.

Quatro segundos depois dos 9 minutos de acréscimo pela paralisação do VAR, o árbitro permitiu a cobrança de escanteio do Juventude que resultou no gol. Nenê cobrou curto, a bola ainda foi para trás, depois alçada na área e, em bate rebate, acabou em gol contra de Geovane.

Na entrevista coletiva, Carpini não chegou a falar sobre a arbitragem, mas Eduardo Baptista detonou a atuação. O treinador do Novorizontino falou sobre pressão e equívocos do juiz.

O juiz se perdeu no jogo na pressão do Nenê e do Ruschel. Ele e o quarto árbitro. Dizer que a gente não perderia, não sei, mas o jogo seria igual. Juiz errou bastante para o nosso time e acabamos sendo prejudicados. Prejudica o espetáculo.

Recentemente, o São Paulo se queixou de Edina Alves ter "sentido a pressão" após ofício emitido pelo Santos antes do clássico. O cartão amarelo mostrado a Richard Ríos sem intervenção do VAR pela expulsão no clássico contra o Palmeiras também irritou o clube.