Carpini explica por que James não bateu pênalti em eliminação do São Paulo

Thiago Carpini explicou por que James Rodríguez não bateu uma penalidade na decisão contra o Novorizontino. O Tricolor foi eliminado do Campeonato Paulista com dois jogadores desperdiçando suas cobranças: Michel Araújo e Diego Costa.

O que ele disse

Nós temos um relatório do que trabalhamos na semana com o percentual de cada um, mas no dia a gente também ouve o feedback do atleta, por estar seguro ou não, e temos que levar isso em conta também, se o atleta está à vontade ou não. Ele não pediu para não bater. Só que outros atletas se manifestaram antes sobre bater, esperamos a manifestação dos atletas e seguimos assim. Gostaria de exaltar a personalidade do Diego Costa, que quis bater. Erramos todos e caímos de pé, convictos com o que foi feito. Thiago Carpini, em coletiva de imprensa.

O que aconteceu

James entrou apenas aos 35 minutos do 2º tempo. Carpini explicou que o colombiano teve uma semana difícil, sentindo muito incômodo, e só ficou à disposição na última sexta-feira (15).

Recuperação difícil após jogo contra o Ituano: "A gente tinha programado de evoluir as cargas dele de forma gradativa durante a semana. Foi uma semana difícil para ele, sentiu incômodo mas não teve lesão. Ele perdeu quase a semana toda, voltou ao campo na sexta muito próximo ao jogo, mas não ele quase não treinou com o grupo. Fez um treino adaptado, foi uma recuperação difícil após o jogo contra o Ituano", explicou Carpini.

James teve problemas com as penalidades no ano passado. Ele perdeu nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra a LDU, e contra o Fortaleza pelo Brasileirão.