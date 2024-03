Carille espera revanche do Santos na reta final do Paulista: 'Bora'

O técnico Fábio Carille citou a revanche com o Red Bull Bragantino nas semifinais do Campeonato Paulista após vencer a Portuguesa nos pênaltis, hoje, na Vila Belmiro, nas quartas da competição.

A revanche: "Perdemos no campeonato para esses três times. Bora pra revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos."

Elogio aos jovens: "Que legal, né? jogadores de 17, 18 anos. Jair definindo, Chermont participando. Independentemente da classificação, jogadores jovens mostrando personalidade"

Aderlan fora? "Aderlan sentiu a coxa, pelas informações que recebi não é nada sério. Espero que até o final da semana já possa estar treinando com a gente."

Veja mais respostas de Fábio Carille

Surpresa da postura da Portuguesa?

"Nós sabemos da dificuldade, a referência foi o jogo contra o Palmeiras da Portuguesa, onde estava 0 a 0 até a expulsão do Victor Andrade. Eles marcando muito forte contra um time com formação definida, técnico que tem trabalho há anos. Nos preparamos para não jogar muito por dentro, onde a marcação era forte. Insistimos na saída pelos lados, tentar entrar no campo ofensivo. No segundo demos uma pequena melhorada, subimos a pressão. A nossa surpresa foi Victor Andrade no banco, achamos que ele iria começar o jogo. E sabíamos da bola longa do Henrique Dourado."



Joaquim saiu por qual motivo? E Furch?

"Jair foi pela melhora de jogo e de saída de bola. Tem isso de entrar no campo ofensivo e achar passes. Mesmo com um a menos conseguimos controlar os passes. 18 anos ainda, então foi pra melhorar a saída de trás."

"Furch foi isso, deixar a linha de quatro e deixar Giuliano flutuando por ali. Fazer um jogo seguro, a gente não podia errar. Lembro de um cruzamento do Patati que Guilherme quase chegou do outro lado. Mas a intenção foi isso, formar a linha e deixar Giuliano flutuar."

Semana de treinos

"Trabalhamos jogadas pelos lados, porque por dentro sabíamos que teríamos dificuldades. Claro que quereremos sempre jogar bem, parabenizei os atletas todos, chegaram numa semifinal com um time formado esse ano. São Paulo não passou contra um time que está crescendo muito, o Novorizontino. Então estou muito feliz pela classificação. Sei que precisamos melhorar e com o tempo vamos melhorar."

Cazares

"Sim, tem executado o que falamos. Eles vão errar mais por tentar mais. E o jogo por dentro, hoje, estava bem difícil. Jogadores trancando, não dando chance de finalização na área. Ele é um jogador que gosto muito, acha alguns passes e tem mostrado isso no dia a dia. Melhorando o conjunto, a parte ofensiva, melhora o futebol dele."

Batedores nos pênaltis

"Penalidade é treinado há muito tempo, não é na semana. É um acúmulo de repetições para se sentir cada vez mais confiante. O Patati seria o quinto batedor. Que legal, né? jogadores de 17, 18 anos. Chermont participando. Me deixa feliz. Independentemente da classificação, jogadores jovens mostrando personalidade. Tínhamos relatório dos melhores batedores e, dos que estavam no campo, essa era a sequência. Giuliano, Guilherme batia no Fortaleza."

Data-fifa e tempo livre

"Quarta-feira, dois dias de folga pro grupo, voltaremos a estudar o RB Bragantino, já enfrentamos. Um grupo que está formado há muito tempo. Vamos fazer um jogo-treino no sábado de manhã. Não sabemos se jogaremos 27 ou 28. Temos que esperar. Mas a partir de quarta começamos a focar no Red Bull e esperançoso para fazermos um grande jogo para chegarmos na final."



Revanche

"Quando precisou, na oitava rodada, o grupo deu uma resposta muito legal e isso me deixa confiante. A concentração lá foi baixa (contra o RB), a classificação mexeu com o grupo. Hoje é um grupo que tem responsabilidade e que sabe onde está. Perdemos no campeonato para esses três times. Bora pra revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos."

Aderlan fora?

"Aderlan sentiu, pelas informações que recebi não é nada sério. Espero que até o final da semana já possa estar treinando com a gente."

Sequência abaixo

"Contra a Inter tinham algumas mudanças, jogadores com poucos minutos e sofre um pouco mais. O campeonato tem se tornado mais difícil. Hoje a Portuguesa estava bem montada, bastante bola direta no Henrique, que nos trouxe dificuldade. Mas, enfim, passamos. Um grupo atento. E destruir é muito mais fácil que construir, hoje a Portuguesa veio bem fechada, tem que ter sabedoria para rodar a bola e agredir mais o adversário."

Otero fora

"Não pensei ainda no que farei, agora é hora de comemorar a classificação. Não vi o vídeo, algumas pessoas que não eram pra tanto. Não vi ainda. Analisar com calma e definir o substituto para o Otero na semifinal."



Melhora para próximos jogos

"Sim, passa muito pela construção. Pituca e Schmidt estão bem trancados, precisamos pensar em outras alternativas. Nos zagueiros ou laterais pra essa bola chegar. Precisamos melhorar a qualidade quando a bola não tiver com Pituca ou Schmidt que estão sendo os titulares. Parte daí essa parte de melhora."

O que tirou de lição contra o RB

"A vontade do Bragantino não é maior que a nossa, nós fomos muito devagar. Temos que ser firmes, jogadas definidas. Trocas dos meias com os pontas. E entendo que seja jogo pelos lados, por dentro são fortes. Entrar no campo deles. Entendo que seja isso."