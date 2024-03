Botafogo x Sampaio Corrêa-RJ: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Taça Rio

O Botafogo volta a campo pela Taça Rio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Corrêa pela rodada de volta das semifinais do Estadual. O jogo será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Como ganhou o jogo de ida por 2 a 1 e já tinha a vantagem dos resultados iguais para se classificar, o Botafogo pode perder por um gol de diferença que se classifica. Só resta ao Sampaio Corrêa vencer por dois ou mais gols de vantagem para ser finalista e seguir na luta por uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

No meio de semana o Botafogo teve uma verdadeira batalha com o Red Bull Bragantino pela Copa Libertadores. Mesmo com um a menos em boa parte do jogo, o Glorioso segurou empate por 1 a 1 no interior paulista e avançou para a fase de grupos.

Fábio Matias, técnico do Botafogo, sabe que a prioridade são outras competições, mas não menospreza a Taça Rio.

"Temos a chance de rodar o elenco e dar oportunidade a quem tem pouca minutagem. Mas o que fizemos no primeiro jogo mostra que desejamos ganhar a Taça Rio e vamos a campo com este pensamento", disse ele.

O treinador do Botafogo deve poupar a maior parte dos titulares e manter a base que venceu o jogo de ida. A expectativa é pelo desempenho de jovens promessas, como os atacantes Yarlen e Sapata, que devem entrar no decorrer do jogo.

Classificação muito comemorada após 180 minutos de entrega máxima. ??? #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/LHVcKbBhAa ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 14, 2024

Pelo lado do Sampaio Corrêa, o técnico Alfredo Sampaio alertou seus comandados para os perigos do jogo.

"Não me agrada jogar em campo sintético. Mas temos que manter o nível de competitividade. Tentar jogar de igual para igual", comentou.

Para este duelo, o treinador perdeu o atacante Max, que se transferiu para o Atlético-GO. Davi deve herdar a vaga na equipe titular. O restante do time vai ser o mesmo que iniciou o confronto da semana passada em Saquarema.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de março de 2023 (Domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Gonçalves Paludo (RJ)



Assistentes: Carlos Alves de Lima Filho (RJ) e Raphael Tavares dos Reis (RJ)



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

BOTAFOGO: Igo Gabriel, Mateo Ponte, Bastos, Kawan e Hugo; Gregore, Tchê Tchê, Kauê e Diego Hernández; Emerson Urso e Janderson



Técnico: Fábio Matias

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus, Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas, Gabriel Agú e Marcelo; Davi, Abner e Rafael Pernão



Técnico: Alfredo Sampaio