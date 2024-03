Botafogo vira sobre o Sampaio Corrêa e carimba vaga para a final da Taça Rio

O Botafogo carimbou a vaga para a final da Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado da primeira fase do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2025. O Fogão venceu o Sampaio Corrêa novamente por 2 a 1, agora de virada, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. A dupla Júnior Santos e Savarino saiu do banco, ainda no primeiro tempo, e mudou a história do jogo na etapa final.

Eliminado no Campeonato Carioca, ficou em quinto lugar na Taça Guanabara, o Botafogo precisou ir para a Taça Rio. Contudo, agora, vive um novo cenário, com astral lá em cima pela classificação para a fase de grupos da Libertadores.

No jogo de ida da semifinal da Taça Rio, o Fogão venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1. Assim, podia até perder por um gol neste domingo (tinha a vantagem de jogar por empate em pontos e saldo de gols por ter feito campanha melhor). Após um susto, Júnior Santos, iluminado, apareceu novamente. Ele sofreu pênalti e cobrou com cavadinha. Nos acréscimos, Savarino fez o gol da virada. Agora, o Botafogo vai enfrentar o Boavista na final da Taça Rio. O primeiro jogo está previsto para o dia 31 de março.

QUE VIRADA! ??? Com golaços de Júnior Santos e Savarino, Fogão vence o Sampaio Corrêa no Nilton Santos. PRA CIMA, FAMÍLIA! ??? #VamosBOTAFOGO #HoraDelas pic.twitter.com/j03rWGzOIp ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2024

O jogo

Após classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores, o interino Fábio Matias fez mudanças no Botafogo e poupou alguns titulares neste domingo. O Fogão chegou aos 12 minutos. Tchê Tchê ajeitou e Bastos finalizou da entrada da área. Leandro Matheus agarrou com segurança. O Sampaio Corrêa deu o bote aos 21 minutos. Após cruzamento da esquerda, Octávio fez 1 a 0 no Nilton Santos.

Gatito Fernández brilhou aos 35 minutos. Ele fez duas defesas em sequência e salvou o Fogão. A resposta do Botafogo foi dois minutos depois. Kauê acertou o travessão. O jogo ficou aberto. Gatito teve de trabalhar mais uma vez aos 36 minutos e o Sampaio ainda desperdiçou outra chance.

O interino Fábio Matias não esperou o intervalo para mudar e colocou Savarino e Júnior Santos, aos 40 minutos. Saíram Emerson Urso e Diego Hernández. Aos 45, Savarino cobrou falta e obrigou Leandro a espalmar. Quatro minutos depois, Savarino recebeu pela esquerda e bateu. A bola foi à esquerda, com perigo. O Sampaio foi para o intervalo na frente.

Fábio Matias voltou com Marlon Freitas no lugar de Kauê. Aos 13 minutos, Tchê Tchê chutou da entrada da área e acertou o travessão. Júnior Santos ficou com o rebote e marcou. Contudo, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo apontou toque no braço de Júnior no domínio e anulou o lance.

Aos 21, Janderson saiu cara a cara com Leandro, mas parou no goleiro do Sampaio. Júnior Santos, aos 29 minutos, foi derrubado na área. Pênalti. O iluminado Júnior Santos, herói na Libertadores, cobrou de cavadinha e fez 1 a 1. Goleiro reserva do Sampaio, Diogo foi expulso por reclamação.

Gatito, aos 38, voltou a trabalhar em cobrança de falta. Quatro minutos depois, Janderson quase virou. Savarino, aos 45, obrigou Leandro a grande defesa. A virada aconteceu aos 48 minutos. Savarino recebeu na entrada da área e fez 2 a 1. O Botafogo carimbou a vaga para a final da Taça Rio.





FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2X1 SAMPAIO CORRÊA

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 17/03/2024, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos de Almeida Tavares

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartão amarelo: Marcelo, Gabriel Agu, Octávio, Abner e Josiel (Sampaio Corrêa) e Janderson (Botafogo)

Cartão vermelho: Diogo (Sampaio Corrêa).

Gols:

Botafogo: Júnior Santos, aos 31? do 2ºT, e Savarino, aos 48? do 2ºT

Sampaio Corrêa: Octávio, aos 21? do 1ºT



BOTAFOGO: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter (Raí), Bastos e Hugo; Kauê (Marlon Freitas), Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Breno) e Diego Hernández (Júnior Santos); Emerson Urso (Savarino) e Janderson.

Técnico: Fábio Matias.



SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus; Lucas Carvalho, Índio, Eduardo Thuram e Guilherme; Rodrigo Dantas (Josiel), Marcelo e Gabriel Agu; Octávio (Davi), Abner (Gustavo Tonoli) e Rafael Pernão (Paulo Vítor).

Técnico: Alfredo Sampaio.