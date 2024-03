Autor do gol, Bill enaltece classificação do Nova Iguaçu sobre o Vasco

O Nova Iguaçu desbancou o Vasco e está na final do Campeonato Carioca. Neste domingo, o time da Baixada Fluminense, que tinha vantagem do empate, venceu por 1 a 0 e carimbou a vaga na decisão. Autor do gol, Bill, emocionado, destacou o feito da equipe.

"Sentimento de muita alegria, de muita felicidade, realização. Há seis meses, eu desembarcava no Rio de Janeiro, voltando da Ucrânia, sem perspectiva de futuro no meu lado profissional. E Deus é maravilhoso. Ele me colocou aqui no Nova Iguaçu novamente, um clube que tenho muita identificação. Foi uma coisa do nada, nada premeditado, mas os planos de Deus são assim. Ninguém entende", disse Bill ao Goat.

"Eu cheguei ao Nova Iguaçu disposto a trabalhar e ser feliz. Ninguém acreditou em mim. Muita gente me criticou, falou que eu era só mais um. Entrei, assumi a responsabilidade, assumi a responsabilidade do nosso município, da nossa cidade Nova Iguaçu, que é muito difícil, muita responsabilidade. E, hoje, a gente está podendo fazer história, posso dizer que foi um recomeço, meu primeiro clube, que me revelou. O sentimento é de felicidade, estou muito feliz, realizado. Agora, a final é um novo jogo e vamos entrar para tentar fazer mais história ainda", completou.

O atacante de 24 anos é da base do Nova Iguaçu, foi para o Flamengo nas categorias inferiores e também jogou pelo profissional. Agora, se prepara para reencontrar o Rubro-Negro na decisão.

"O momento é de comemoração, de curtir a nossa vitória, a nossa felicidade. A partir de amanhã, a gente começa a pensar no Flamengo. O Flamengo é um novo jogo e, depois, a gente vai estudar. Agora, é focar na nossa comemoração e na nossa recuperação", finalizou.

O primeiro jogo da final entre Flamengo e Nova Iguaçu está previsto para o dia 31.