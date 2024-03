Atlético-MG perde do América-MG, mas avança à final e decide título Mineiro contra o Cruzeiro

Neste domingo, o Atlético-MG avançou à final do Campeonato Mineiro mesmo após a derrota por 2 a 1 para o América-MG em duelo de volta da semifinal. Matheus Henrique e Vitor Jacaré fizeram para o Coelho, enquanto Paulinho anotou o do Galo. No jogo de ida, o time comandado por Felipão venceu por 2 a 0.

Com este resultado, o Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro, que passou pelo Tombense depois de vitória por 3 a 1 no jogo de volta. A decisão acontece no dia 30 de março.

O América-MG, que precisava buscar o resultado, começou o jogo pressionando o Atlético-MG e com dois minutos no relógio obrigou Everson a fazer defesa depois de chute de Mateus Henrique. O Coelho então abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Brenner aproveitou o cruzamento de Matheus Henrique e balançou a rede.

Pouco depois, aos nove minutos, o Atlético-MG quase empatou. Scarpa cruzou na área e Dalberson fez a defesa parcial. Hulk ficou com o rebote, finalizou para o gol e viu Éder salvar em cima da linha. Na sequência, Moisés arriscou de fora da área e obrigou o goleiro do Galo a fazer mais uma defesa.

Aos 23, Matheus Henrique ficou com a sobra da bola fora da área e arriscou o chute, acertando a trave de Everson. Scarpa, aos 34, levou perigo à meta do América-MG. O meia cobrou falta direto e mandou próximo ao gol de Dalberson.

No segundo tempo, o Galo deixou tudo igual, aos dois minutos. Scarpa cruzou na área, a defesa não conseguiu cortar bem e a bola sobrou para Paulinho. O camisa 10 bateu forte e estufou a rede de Dalberson. O América-MG voltou a ficar a frente do placar aos 21 minutos. Vitor Jacaré soltou um chute de fora da área no ângulo, a bola bateu no travessão e morreu no fundo da rede.

Nos acréscimos, o Atlético-MG quase empatou a partida, mas o goleiro do América-MG fez a defesa. DO outro lado, o Coelho tentava igualar o agregado, mas não conseguiu e acabou eliminado.