Atleta convulsiona na semi do Piauiense e deixa campo de ambulância

Lucas Manga, lateral do Altos-PI teve uma convulsão no segundo tempo da semifinal do estadual, contra o Oeirense, e teve de deixar o campo em uma ambulância.

O que aconteceu

Choque com adversário deu início ao ocorrido. Lucas Manga convulsionou após sofrer uma pancada na nuca - o joelho de um adversário acertou o local.

Colegas apreensivos e saída de ambulância. Inconsciente por alguns instantes, o jogador foi rapidamente socorrido, e deixou o estádio de ambulância, direto para o hospital, onde ficou em observação por 6h, seguindo o protocolo para este tipo de lesão.

Exames estão normais. O Altos-PI informou que Lucas Manga fez um eletrocardiograma e uma tomografia do crânio, que mostraram resultados normais.

Classificação nos pênaltis. Depois de empatar sem gols nos jogos de ida e volta, o Altos garantiu a classificação à final do Campeonato Piauiense nos pênaltis, batendo o Oeirense por 7 a 6. Na decisão, a equipe enfrenta o Parnahyba, que eliminou o Ríver-PI, também nos pênaltis.