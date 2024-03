Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto possui números positivos na temporada; veja

O atacante Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com seis gols marcados em 12 jogos disputados (10 como titular). Mais do que o número de bola nas redes, o jogador de 22 anos soma bons dados ofensivos nesses primeiros três meses de 2024.

Segundo a plataforma Sofascore, Yuri possui 75% de conversão de chances claras, com seis gols em oito oportunidades neste ano. Além disso, o camisa 9 tem 11 passes para finalização, algo que ele já vinha trabalhando bem em 2023, quando distribuiu sete assistências.

Yuri, que precisa de 148 minutos para marcar um gol, é um dos alvos mais visados pelos adversários, com 19 faltas sofridas neste ano. O atleta também tem uma taxa de 83% de acerto nos dribles no último Campeonato Paulista, com 0,5 por duelo.

Diante do São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, Yuri exerceu função diferente, atuando aberto pela direita. Seu gol foi anotado via penalidade máxima, enquanto Pedro Raul, o centroavante no 4-3-3, foi às redes em seguida.

Após o confronto, Yuri elogiou o ambiente do Corinthians desde a chegada do técnico António Oliveira, quem conhece desde os tempos de Santos. "Todo o time se entregou, António deu um gás na gente, nosso dia a dia está muito alegre, diferente, a gente traz isso para dentro de campo", disse o atacante.

O Corinthians de Yuri Alberto, agora, ficará um bom tempo sem entrar em campo de forma oficial. Já eliminado do Paulistão, o time só retorna aos gramados no início de abril, pela estreia na Sul-Americana. Enquanto isso, a equipe fará amistosos preparatórios que ainda serão anunciados pelo clube.