Após classificação, Léo Pereira divide méritos pela solidez defensiva do Flamengo

O Flamengo deu uma nova prova de solidez defensiva e carimbou sua vaga para a final do Campeonato Carioca sem sofrer gols na semifinal. Neste sábado, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, no segundo jogo da semifinal. O zagueiro Léo Pereira dividiu os méritos do bom momento do time.

"Mérito total não só da defesa, do bom trabalho que a comissão vem fazendo também, mas sim dos nossos jogadores de meio de campo e de ataque também. Acho que a nossa defesa começa lá na frente, quando eles nos ajudam as coisas ficam mais fáceis para a gente também, assim como a gente tenta ajudá-los na parte ofensiva do jogo. Seguimos. Não tem nada ganho, agora é final", declarou Léo Pereira, à FlaTV.

Após construir a vantagem no jogo de ida, em que venceu por 2 a 0, o Flamengo jogou com o regulamento, uma vez que podia perder por até dois gols que avançava à final. A equipe praticamente não correu riscos, fazendo uma partida segura durante os 90 minutos.

O Fluminense teve dificuldade para criar, sendo a melhor chance um chute no travessão de Renato Augusto, no começo do segundo tempo. De resto, Rossi pouco trabalhou no clássico. Por sinal, o goleiro argentino chegou a 960 minutos (sem contar os acréscimos) sem sofrer gol, tornando-se recordista do Flamengo em jogos oficiais. O time de Tite ainda não levou gol em jogos oficiais em 2024.

Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, que se enfrentam, neste domingo, para conhecer o adversário da final do Campeonato Carioca. O primeiro jogo da decisão está previsto para o dia 31.