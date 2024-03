Antony leva jogo à prorrogação, e United elimina Liverpool nas quartas pela Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Manchester United garantiu a última vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra. O time de Ten Hag venceu por 4 a 3 o Liverpool, seu maior rival, na prorrogação, em Old Trafford. No tempo normal, o jogo acabou em 2 a 2. No tempo extra, Elliot marcou para os visitantes, todavia Rashford e Amad Diallo cravaram a classificação para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United se junta ao Manchester City, Coventry City e ao Chelsea como clubes que figuram na semifinal. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio.

O Manchester United volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, após pausa do futebol para as seleções atuarem. A equipe de Old Trafford visita o Brentford, no Gtech Community Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 17h (de Brasília). Já o Liverpool, no dia 31, recebe, às 10h, em Anfield, o Brighton, também pelo Inglês.

O United inaugurou o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo. Rashford fez jogada com Bruno Fernandes pela esquerda e tocou para Hojlund, que finalizou dentro da grande área. O goleiro Kelleher deu rebote e McTominay apareceu para aproveitar de pé direito.

O Liverpool alcançou o empate aos 44 minutos, ainda na primeira etapa. Jarell Quansah dominou a bola pelo meio e avançou até invadir a grande área. O zagueiro tocou para Darwin Núñez que apenas escorou para Mac Allister finalizar forte, no canto esquerdo de Onana.

Logo depois, aos 46 minutos, os visitantes viraram o confronto. Luis Díaz passou para Darwin Núñez dentro da área, que finalizou forte, mas em cima de Onana. Com isso, a bola sobrou nos pés de Salah e, de perna direita, o camisa 11 mandou para o fundo das redes.

Aos 42 minutos da etapa complementar, o Manchester United deixou tudo igual novamente. Garnacho avançou pela esquerda da grande área e bateu cruzado. A bola bateu nos defensores do Liverpool e sobrou nos pé de Antony, que, de costas, conseguiu girar e finalizar no canto inferior esquerdo de Kelleher. No último minuto, Rashford recebeu lançamento preciso e dominou em frente ao gol. O camisa 10, porém, desperdiçou a grande chance.

Com o empate no tempo regulamentar, a partida foi para a prorrogação.

Aos 15 minutos do primeiro tempo de prorrogação, o Liverpool marcou o terceiro. Conor Bradley carregou e trabalhou a bola com o jovem Harvey Elliott, que experimentou um chute de fora da área. A bola tocou no pé de Eriksen, passou entre as pernas de Maguire e matou Onana.

No segundo tempo de prorrogação, aos 7 minutos, Darwin Núñez perdeu a bola no campo de defesa, sobrando para McTominay. O escocês encontrou Rashford na grande área que, desta vez, não decepcionou e mandou um foguete rasteiro no gol, sem chances para Kelleher, empatando para o Manchester.

Nos acréscimos, aos 16, o United puxou mais um contra-ataque após o Liverpool errar. Garnacho conduziu e passou para Amad Diallo, que finalizou no canto esquerdo de Kelleher. Antes de entrar, a bola tocou na trave. O jogador foi expulso durante a comemoração, ao tirar a camisa.