André Silva tem de driblar falta de entrosamento com elenco do São Paulo em meio ao mata-mata do Paulista

André Silva foi anunciado na última semana como reforço do São Paulo. O atacante chegou ao clube para ser uma opção a Calleri, mas podendo, também, atuar ao lado do centroavante argentino. Por sua versatilidade, ele de pronto foi inscrito no Campeonato Paulista e, para ajudar sua nova equipe, terá de driblar a falta de entrosamento com seus novos companheiros em um momento-chave da competição.

O mata-mata do Estadual começa neste domingo para o São Paulo, que enfrentará o adversário teoricamente mais difícil dos quatro primeiros colocados da primeira fase. O Novorizontino avançou às quartas de final como dono da quarta melhor campanha geral, à frente, por exemplo, do Red Bull Bragantino, líder do Grupo C.

Por essa e outras razões, todo cuidado é pouco para o Tricolor. André Silva vive a expectativa de estrear neste domingo, com o Morumbis lotado, já que Jonathan Calleri se recupera do rompimento de um cisto de Baker na região posterior na perna direita. A atmosfera não poderia ser mais ideal, mas o pouco tempo de treinamento com o elenco pode pesar no desempenho do novo atacante são-paulino.

Se manter sua toada no futebol português - na atual temporada europeia marcou 13 gols e deu duas assistências em 28 jogos -, André Silva tem tudo para vingar no São Paulo, a começar pelo Campeonato Paulista, um torneio que não tem tanto peso como os outros que serão disputados pelo clube em 2024, mas que certamente dá mais confiança ao elenco campeão.

André Silva dificilmente começará a partida contra o Novorizontino como titular. O técnico Thiago Carpini deverá apostar no jovem Juan ou armar uma estrutura diferente para o ataque, caso Calleri não reúna condições de jogo.

Uma das opções é Carpini utilizar o mesmo sistema do clássico contra o Palmeiras, em que Calleri foi desfalque por ter de cumprir suspensão. Na ocasião, Ferreirinha e Luciano formaram dupla de ataque, com Lucas Moura vindo de trás, com bastante liberdade para transitar pelo setor ofensivo.