Atlético-MG perde para o América, mas vai à final do Mineiro com Cruzeiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Atlético-MG perdeu para o América-MG por 2 a 1, mas garantiu a classificação para a final do Campeonato Mineiro. O segundo jogo da semi aconteceu neste domingo (17), no Estádio Independência. Brenner e Vitor Jacaré marcaram para o Coelho, enquanto Paulinho fez para o Galo.

O Galo vai disputar a 18ª final seguida no Campeonato Mineiro. A equipe foi campeã nas últimas quatro edições.

Paulinho foi decisivo nas duas partidas. Ele viveu um jejum de sete jogos nesta temporada, mas marcou nos confrontos da semifinal e deu a vaga ao Atlético.

As finais do Mineiro acontecem em dois sábados. O jogo de ida será no dia 30 de março, após a Data Fifa. Já a volta acontece em 6 de abril. O adversário é o Cruzeiro, que tem a vantagem do empate.

O América ficou inconformado com o árbitro no fim do jogo. Os jogadores cobraram porque recuperaram a bola na intermediária e teriam mais um ataque. Um grupo chegou a ir para cima do árbitro liderados por Benítez, que foi expulso, e policiais correram para o gramado para proteger o trio de arbitragem.

O primeiro jogo foi 2 a 0 para o Atlético. O América teve a segunda melhor campanha da fase de classificação do campeonato.

O gramado do estádio não estava bom. O Independência recebeu um evento na última semana e, por isso, não apresentou as melhores condições.

Como foi o jogo

O América começou o jogo pressionando bastante e teve resultado. Brenner abriu o placar logo no início e deu esperanças ao Coelho da virada. Marcando pressão, os donos da casa foram tirando as opções do Atlético na construção das jogadas. O Galo apostou em bolas longas, mas não teve muito sucesso.

A torcida do Atlético vaiou o time na saída para o intervalo. Se o começo foi mais intenso, o ritmo caiu da metade para o final do primeiro tempo e as equipes não criaram tanto perigo.

O segundo tempo foi bastante movimentado e com boas oportunidades para os dois lados. Paulinho parecia que deixaria a vida do Atlético mais tranquila logo no início, mas Jacaré marcou um golaço para recolocar emoção na partida.

Precisando do gol, o América se lançou como pôde para frente. O time ainda perdeu Júlio, machucado. A torcida pedia "mais um" enquanto o relógio corria. Apesar dos sustos, nada feito e a vaga ficou com o Atlético-MG, que controlou bem e ficou com a bola principalmente nos acréscimos.

Lances importantes

Defendeu. Aos dois minutos do primeiro tempo, o América chegou em troca de passes, Matheus Henrique recebeu na entrada da área e arriscou de longe. Everson salvou.

1x0. Aos cinco, Matheus Henrique fez o cruzamento para a área, Brenner apareceu para finalizar e Everson não conseguiu fazer a defesa.

Incrível! Aos nove, Scarpa fez cruzamento para a área, a defesa cortou, mas Hulk ficou com a sobra. O atacante finalizou e Éder salvou em cima da linha.

Uh. Aos 11, Moisés arriscou de fora da área, bateu forte e Everson saltou para salvar.

Perto. Aos 23, Matheus Henrique pegou a sobra após escanteio e finalizou de fora da área. Ele acertou a trave. No rebote, Brenner chutou para fora.

Raspando. Aos 33, Scarpa cobrou falta direto e a finalização passou pertinho da trave.

1x1. Aos dois minutos do segundo tempo, Scarpa fez cruzamento na área, a defesa cortou, mas a bola sobrou para Paulinho. O atacante finalizou forte e marcou.

Defendeu. Aos sete, Paulinho acionou Scarpa, o meia cortou para o meio e finalizou forte. Dalberson espalmou, Hulk pegou o rebote e finalizou, mas a bola foi em cima da marcação.

Muito bem. Aos oito, Nicolas cortou para o meio e finalizou de fora da área. O chute foi no ângulo, mas Everson salvou.

Inacreditável. Aos 17, Hulk e Paulinho tabelaram e o camisa 7 cruzou para a área. A bola desviou em Júlio e explodiu em Dalberson, que salvou o América.

2x1. Aos 21, Vitor Jacaré finalizou de fora da área e marcou um golaço.

Salvou! Aos 43, Benítez cruzou para o meio da área e Everson tirou a bola dos pés de Brenner.

Ficha técnica

América-MG x Atlético-MG - semifinal do Mineiro

Data e hora: 17 de março de 2024, às 19h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Magno Arantes Lira

VAR: Wagner Reway

Cartões amarelos: Alê, Júlio (AME), Jemerson, Hulk, Everson, Saravia, Arana, Otávio, Felipão (CAM)

Cartões vermelhos: Benítez (AME)

Gols: Brenner (aos cinco minutos do primeiro tempo), Paulinho (aos dois minutos do segundo tempo), Vitor Jacaré (aos 21 minutos do segundo tempo)

América-MG: Dalberson; Mateus Henrique, Éder, Júlio (Pedro Barcelos) e Marlon (Nicolas); Alê (Benítez), Juninho (Renato Marques) e Moisés; Felipe Azevedo (Adyson), Brenner e Vitor Jacaré. Técnico: Cauan de Almeida.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Arana; Battaglia (Otávio), Igor Gomes (Rubens), Alan Franco e Scarpa; Hulk e Paulinho (Edenilson). Técnico: Felipão.