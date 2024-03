Abel não dá data certa para retorno do Palmeiras ao Allianz e agradece apoio de torcida em Barueri: "Contamos com vocês"

O Palmeiras mostrou-se bem a vontade na Arena Barueri na noite deste sábado ao golear a Ponte Preta, por 5 a 1, e avançar à semifinal do Campeonato Paulista. A equipe, porém, vive a expectativa de poder retornar ao Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira não deu uma previsão certa para o time voltar a mandar jogo em sua casa.

"Está praticamente fechado, mas precisa de uma vistoria, ver se está tudo certo, perceber como os jogadores vão se adaptar, mas não tenho a data específica de quando vamos voltar. Mas volto a dizer: esse Paulistão, até agora, tem sido uma competição que o Palmeiras, além de enfrentar seus adversários, tem jogado sempre fora de casa", disse Abel.

A WTorre prometeu entregar a obra no gramado da casa do Verdão na última sexta-feira. A empresa entregou um cronograma de finalização da reforma ao Palmeiras, com a possibilidade de realizar um teste no campo neste sábado. Esse teste seria feito com jogadores da base, já que o time profissional estaria focado para a partida das quartas. O clube, porém não tinha segurança de realizar os testes, já que um novo lote de cortiça seria aplicado na segunda-feira.

Esses testes devem ser realizados na segunda ou terça-feira. O campo não estará em condições de receber os jogadores entre os dias 20 e 23 devido a montagem do palco para o show do cantor Luis Miguel, que acontece no Allianz, no próximo sábado. Assim, a equipe ainda vive uma indefinição se poderá mandar o jogo da semifinal, que será no dia 27 de março. Dono da melhor campanha, o Verdão tem a vantagem de jogar diante de sua torcida até uma eventual final.

Aliás, o técnico Abel Ferreira usou parte de sua coletiva para agradecer o apoio dos torcedores que se esforçam para ir a Barueri. Na noite deste sábado, estiveram presentes 18.119 torcedores.

"Não posso deixar de agradecer de coração nossos torcedores que fazem um esforço muito grande para nos acompanhar. Claro que gostaríamos de ver o estádio cheio, mas entendo perfeitamente: é longe o deslocamento. Agradeço os que ficam em casa a torcer por nossa equipe. de uma forma muito especial e carinhosa, mais uma vez obrigada pelo apoio, contamos com vocês, eu particularmente, quando ganhamos perdemos ou empatamos. Sabendo que quando não ganharmos vamos ter as setas apontadas, fruto daquilo que e elevar o sarrafo. São três anos nessa competição, mas não sei até onde conseguimos ir mas temos o objetivo de ganhar essa competição", finalizou.

O Verdão agora aguarda quem será seu adversário da semifinal do Paulistão. Neste domingo, outras três vagas serão definidas nos jogos Santos x Portuguesa, São Paulo x Novorizontino, e Red Bul Bragantino x Inter de Limeira. A equipe palmeirense enfrentará o clube que tiver a pior campanha entre os classificados.