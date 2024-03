Yuri Alberto se redime no estádio que foi chamado de "burro" e se isola na artilharia do Corinthians

O atacante Yuri Alberto viveu uma noite especial na última quinta-feira. Com bom desempenho, coroado por um gol na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, pela Copa do Brasil, o jogador se redimiu no mesmo estádio em que foi chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes.

Foi no Primeiro de Maio, também em um jogo contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, que Mano perdeu a paciência e questionou a Yuri Alberto: "Você é burro?". Ele disse isso após o atleta chegar atrasado em uma disputa e cometer uma falta.

Irritado com a atuação do atacante e do Corinthians, que naquele dia perdeu por 1 a 0, o treinador substituiu Yuri no segundo tempo. Na saída de campo, o camisa 9 reclamou da situação com o técnico, que conversou de forma breve e, logo depois, abraçou o jogador.

Quase dois meses depois, o centroavante retornou ao estádio para enfrentar o mesmo São Bernardo. Contudo, desta vez, o treinador era António Oliveira.

O atacante marcou o primeiro gol do Corinthians, de pênalti, e ajudou a buscar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, ele se isolou na artilharia do time nesta temporada.

Agora, são seis bolas na rede em 12 jogos disputados. Ele está à frente de Romero, com cinco, Pedro Raul, Maycon e Wesley, empatados com dois. Após a partida, o jogador ressaltou um ambiente "mais leve" na equipe do Parque São Jorge.

"Foi um período de treinos de bastante trabalho. Ele nos poupou nesse último jogo (contra o Água Santa), os garotos responderam bem. Hoje o Breno Bidon conseguiu iniciar o jogo, infelizmente pela ausência do Maycon. Todo o time se entregou, António deu um gás na gente, nosso dia a dia está muito alegre, diferente, a gente traz isso para dentro de campo", disse o atacante.

O Corinthians de Yuri Alberto, agora, ficará um bom tempo sem entrar em campo. Já eliminado do Paulistão, o time só retorna aos gramados no início de abril, pela estreia na Sul-Americana. Enquanto isso, a equipe fará amistosos de preparação.