Veja discurso de António Oliveira antes da vitória do Corinthians contra São Bernardo: "Tenham sangue no olho"

O técnico António Oliveira fez um discurso impactante na preleção final antes da partida entre São Bernardo e Corinthians, na última quinta-feira, no Estádio 1º de Maio. O Timão venceu o duelo por 2 a 0 e garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador destacou que o confronto era a oportunidade do Corinthians "escrever uma nova história". A equipe se encontra em recuperação anímica após o começo ruim de temporada, com o acúmulo de resultados negativos no Paulista, que culminaram na eliminação precoce no Estadual. Como vem sendo rotineiro, António reforçou o lema "sangue no olho", que a Fiel tanto canta nas arquibancadas.

"Hoje nós temos a oportunidade de corrigir o passado, o passado que vocês já viveram. Hoje vamos escrever uma nova história porque nós somos mais fortes do que eles, e agora depende de nós. Sejam fortes, sejam corajosos, tenham sangue no olho e ganhem o jogo, c******!", disse António instantes antes do apito inicial.

O Corinthians venceu o Bernô com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul, ambos feitos no primeiro tempo. Além do desempenho seguro do Timão, o duelo ficou marcado por polêmicas de arbitragem que geraram reclamação dos dois lados. António Oliveira, inclusive, foi expulso na segunda etapa por reclamação.

Após o jogo, em tom mais ameno, António agradeceu ao grupo e puxou uma salva de palmas para todos no vestiário. Além dos atletas, estiveram presentes diversos funcionários e membros da diretoria, como o executivo Fabinho Soldado, o diretor de futebol Rubão e o presidente Augusto Melo.

"Eu estou muito orgulhoso deste grupo e ser vosso treinador porque vocês é que me fazem sentir realmente treinador e por isso estou muito agradecido, mesmo com o caminho sendo longo. Temos muitas coisas para poder conquistar juntos, vocês foram fortes, vocês foram corajosos. Vocês mostraram que eram melhores, porque são. Vocês mostraram que mereciam passar para a próxima fase. Vocês mostraram que são uma melhor equipe e que somos o melhor grupo. Uma grande salva de palmas para todos nós", finalizou António.

O Corinthians, agora, ficará um tempo sem entrar em campo de forma oficial. Isso deve ocorrer no começo de abril, com as primeiras duas rodadas da Copa Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, torneio que o Timão não vence há seis temporadas, tem seu início marcado para meados do mesmo mês.