Vasco encerra preparação para o duelo com o Nova Iguaçu pelo Carioca

O Vasco fechou, neste sábado, a preparação para o decisivo jogo com o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina teve mais um dia de atividades no CT Moacyr Barbosa.

Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, o Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu para ir à decisão. O rival, melhor colocado na Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por dois empates.

Sábado de muito ???????? no CT Moacyr Barbosa e preparação encerrada para o jogo diante do Nova Iguaçu ??? ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/1PGzNHuekj ? Vasco da Gama (@VascodaGama) March 16, 2024

O técnico Ramón Díaz teve a semana de treinos para preparar o Vasco. Inclusive, ele deve fazer mudanças em relação ao jogo de ida. Rojas, Praxedes e Adson devem ser as novidades do Gigante da Colina.

Díaz deve optar por colocar Medel no meio de campo, com Praxedes, Galdames e Payet. O possível Vasco é o seguinte: Léo Jardim; Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel, Praxedes, Galdames e Payet; Adson e Vegetti.

Após o primeiro duelo com o Nova Iguaçu, embora o Vasco não tenha feito um grande jogo, Ramón Díaz cravou que o Gigante da Colina vai se classificar para a final do Carioca. O segundo confronto é neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.