Último jogo do Santos contra a Portuguesa contou com show de dupla afastada por Carille

O Santos encara a Portuguesa neste domingo, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Peixe aposta no bom retrospecto contra os rivais para ir à semifinal. Nos último encontro, por exemplo, os alvinegros golearam.

No dia 19 de fevereiro de 2023, pela 10ª rodada da fase de grupos do Estadual, o então time de Odair Hellmann superou a Lusa por 4 a 0. O embate ficou marcado por um show de Lucas Lima, Steven Mendoza e Marcos Leonardo.

O meia se destacou com duas assistências. Já os atacantes marcaram dois gols cada. O brasileiro ainda deu um passe para outro tento.

Atualmente, nenhum dos três está mais no clube. E todos saíram de forma conturbada. Lucas Lima e Mendoza foram afastados no começo do ano, enquanto Marcos Leonardo foi vendido ao Benfica.

Passagem turbulenta



Lucas Lima chegou ao Santos em fevereiro, com muita desconfiança dos torcedores. O começo, porém, foi animador. Em seus primeiros oito compromissos, foram quatro assistências e um gol. O desempenho satisfatório durante o Paulista fez com que a diretoria renovasse o seu contrato até abril de 2025. Até então, o vínculo era de produtividade.

Até o meio do ano, Lucas Lima seguiu contribuindo bem para o Santos, com tentos e assistências. Na reta final da temporada, entretanto, o seu desempenho despencou. Em suas últimas 19 aparições, ele deu apenas um passe para gol, levou quatro amarelos e um vermelho.

Assim, a torcida voltou a ficar na bronca com o camisa 23, especialmente devido ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a mudança de diretoria e a chegada de Fábio Carille, portanto, o experiente atleta acabou sendo afastado e liberado para procurar novos clubes. Assim, ele fechou com o Sport.

Adeus sem saudade



Mendoza também foi afastado no começo deste ano e acertou a sua rescisão em comum acordo com a nova diretoria. Ele acertou com o Yukatel Adana Demirspor, da Turquia. Em caso de uma futura venda, o Peixe manteve 20% dos direitos econômicos do colombiano.

O colombiano estava no Alvinegro Praiano desde o começo de 2023 e somou 45 partidas, além de 10 gols e duas assistências. Ele foi o vice-artilheiro do clube na temporada. No dia do rebaixamento do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, Mendoza teve o seu carro queimado.

Da idolatria às polêmicas



Vendido ao Benfica, Marcos Leonardo foi uma das grandes estrelas do Peixe ao longo de 2023, mas se despediu de um jeito estranho. Ele se envolveu em uma polêmica às vésperas de uma decisão para a equipe.

A delegação santista estava pronta para viajar para Curitiba, onde enfrentaria o Athletico-PR, pela 37ª rodada do Brasileirão. Um triunfo poderia livrar o time da queda. O camisa 9, contudo, se atrasou para a viagem, assim como Jean Lucas, e demonstrou insatisfação por estar na reserva.

Atrelado a isso, Marcos Leonardo sofreu para marcar gols na reta final da Liga. Ele não balançou as redes em nenhum dos últimos oito compromissos do Santos. O seu último tento foi em 26 de outubro, na vitória sobre o Coritiba, pela 29ª rodada do Brasileiro.

Mesmo com a saída conturbada, Marcos Leonardo honrou a camisa do Alvinegro Praiano. Ao todo, foram 168 jogos, com 54 bolas na rede e nove passes para tentos.