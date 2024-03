Textor projeta mais reforços de peso para o Botafogo

O torcedor do Botafogo tem outro motivo para se empolgar, além da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Fogão projeta se reforçar na janela de transferências da metade do ano. E John Textor, dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube carioca, não vai economizar.

Para esta temporada, o Botafogo deu prova de força econômica ao contratar o atacante Luiz Henrique, junto ao Betis, da Espanha. O investimento, com os bônus, é na casa dos 20 milhões de euros (R$ 108,7 milhões), algo que pode se repetir em breve.

"Jogadores de ponta, dos melhores clubes do mundo, querem estar aqui agora. Isso não era realidade em 2022. Luiz Henrique não foi a única proposta que fizemos de mais de 20 milhões de euros, baseado em bônus. Não é a única situação. Existem situações que estão ativas para a próxima janela, na mesma faixa de preço. Não é porque queremos gastar esses valores, mas porque esses jogadores querem estar aqui", explicou Textor, ao "Botafogo PodCast", da "Botafogo TV".

BOTAFOGO PODCAST! ???? Botafogo TV recebe John Textor no episódio de estreia do novo programa alvinegro. Você confere esse bate-papo daqui a pouco, às 22h! ? Acesse https://t.co/jhOgmu2hkD, se inscreva no canal e assista ? pic.twitter.com/P7MgkqRGus ? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 15, 2024

O norte-americano, inclusive, deu uma pista do que deve ser o foco do Botafogo na próxima janela: contratar um meia-atacante. Thiago Almada, argentino do Atlanta United, dos Estados Unidos, continua na mira. Contudo, é um alvo difícil.

"Estamos com um grande elenco neste momento, com dois grandes pontas que trouxemos de volta da Europa, Jeffinho e Luiz Henrique. Então, imagine como será esse time quando ele estiver completo", disse.

"Sobre o meio, do ponto de vista do meio de campo defensivo, de jogadores box-to-box, está melhorando. Acho que a posição de meio-campo ofensivo é algo que... No último ano isso deixou os torcedores um pouco frustrados, porque tinha um dos melhores jogadores, mas que estava ficando desgastado, então diria que, na primeira metade do ano e depois no meio do ano, Eduardo ajudou a ditar o ritmo do time. Foi uma contribuição incrível e quando ele estava fora, ou cansado, ou quando ficava fora, ficava um certo vazio", completou.