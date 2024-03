Sonho do São Paulo, Alex Sandro vai deixar Juventus, mas prioriza Europa

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Alex Sandro vai deixar a Juventus (ITA) ao final de seu contrato, no meio deste ano. O jogador é sonho do São Paulo para a lateral-esquerda, mas seu desejo é seguir na Europa.

O que aconteceu

Alex Sandro e seu estafe foram procurados pelo São Paulo entre o final do ano passado e o início deste ano. Foi feito um contato na época de Dorival Jr, quando a situação de Caio Paulista começava a rumar para uma saída.

O Tricolor ouviu que o jogador deixaria a Juventus no meio do ano, mas que sua preferência era seguir na Europa. Alex Sandro está há nove anos no clube italiano.

A reportagem ouviu que para aceitar uma proposta do Brasil, Alex Sandro precisaria de muito convencimento. O excesso de viagens longas e a falta de segurança no país não animam um retorno.

Mesmo que seja para jogar em um segundo escalão europeu, a tendência é que o lateral dê preferência para seguir no Velho Continente. O jogador pensa na família e em dar qualidade de vida para as filhas.

O UOL ouviu que diversos clubes brasileiros já procuraram o lateral nos últimos tempos, mas nenhum fez proposta formal sabendo que o foco é mesmo seguir na Europa. Nem o futebol árabe chama atenção do jogador, que só aceitaria se transferir para a Arábia Saudita em caso de uma proposta financeiramente irrecusável.

Alex Sandro pode se tornar o estrangeiro com mais jogos na história da Juventus, superando o lendário Pavel Nedved. O lateral soma 323 jogos contra 327 do ex-meia tcheco.

