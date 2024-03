Sem Messi, Suárez marca dois e Inter Miami vira sobre o DC United pela MLS

Neste sábado, o Inter Miami, que estava sem a presença de Lionel Messi, visitou o DC United no Estádio Audi Field e venceu de 3 a 1. Campana e Suárez (2) marcaram para o time de Miami, enquanto Stround descontou para a equipe de Washington.

O próximo compromisso do time visitante será contra o NY Red Bulls, no outro sábado, às 15h (de Brasília), pela MLS. Os mandantes também voltam a campo apenas no próximo sábado, pela mesma competição, mas para jogo contra o ST Louis City, às 21h30.

Com a vitória, o Inter Miami se encontra na primeira colocação da Conferência Leste da MLS, com 10 pontos. O DC United está em sétimo lugar, com cinco unidades.

O Inter Miami começou com dificuldades, já que viu o DC United abrir o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, quando Mateusz Klich encontrou Jared Stround bem posicionado na entrada da área. Ele dominou girando o corpo e encheu o pé para o fundo das redes.

A resposta do time de Miami veio 10 minutos depois, aos 23. Federico Redondo dividiu a bola e, mesmo deitado, conseguiu ajeitar para Leonardo Campana, que chegou finalizando para empatar o jogo.

Aos 25 minutos da etapa complementar, Luis Suárez, que havia saído do banco alguns minutos antes, virou o jogo para o Inter Miami. Em contra-ataque, Campana recebeu pela direita e, de primeira, passou para o uruguaio empurrar para o gol sem muita dificuldade.

Suárez ampliou a vantagem aos 39 minutos. Após perder o controle da bola, ele conseguiu se recuperar e acertou uma linda batida para encobrir o goleiro adversário, que até conseguiu encostar na bola, mas não evitou o gol.