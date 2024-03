São Paulo x Novorizontino: veja informações e escalações do jogo pelas quartas do Paulistão

Nesse domingo, o São Paulo enfrenta o Novorizontino pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. O confronto está marcado para acontecer às 18h (de Brasília), no Morumbis.

Na primeira fase, o Tricolor avançou na primeira colocação do Grupo A e com a terceira melhor campanha geral, com 22 pontos. Em 12 jogos, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini pode ter a estreia de André Silva, recém contratado do time. O titular da posição, Calleri, tem uma inflamação na perna direita e é dúvida para o duelo.

Pablo Maia, por sua vez, está de volta após cumprir suspensão na última rodada. Os lesionados Nestor, Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato seguem como desfalques, sendo que os dos primeiros estão fora da lista de inscritos.

TUDO PRONTO!

Confira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi pic.twitter.com/F3Ht9XQx7e ? Paulistão (@Paulistao) March 11, 2024

Já o Novorizontino terminou com a mesma pontuação que o São Paulo, mas, pela desvantagem no saldo de gols, acabou na segunda colocação. A equipe do interior paulista , que venceu Santos e Corinthians e empatou com o Palmeiras, quer surpreender o clube do Morumbis para ir às semifinais.

FICHA TÉCNICA



NOVORIZONTINO X SÃO PAULO

Local: Estádio Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 17 de março (domingo)



Horário: 18h (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa



VAR: Marcio Henrique de Gois

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson e Lucas; Luciano, Ferreirinha e André Silva (Calleri)



Técnico: Thiago Carpini

Novorizontino: Jordi; Luisão, Renato e Chico; Raul Prata, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Fabrício Daniel, A. Neto e Waguinho



Técnico: Eduardo Baptista