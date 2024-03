São Paulo tem retrospecto equilibrado contra o Novorizontino, rival das quartas do Paulista

Por uma vaga na semifinal do Paulistão, o São Paulo terá pela frente o Novorizontino às 18h (de Brasília) desse domingo, no Morumbis. O retrospecto entre as equipes é equilibrado.

Em seis jogos, são três empates, duas vitórias tricolores e um triunfo do time do interior paulista. A igualdade, portanto, é o resultado mais frequente nos duelos.

Essa é a primeira vez que os times se enfrentam pelo mata-mata do Campeonato Paulista. Nas outras oportunidades, os embates foram pela primeira fase do Estadual, sendo a primeira vez em 2016 e a última em 2021.

TUDO PRONTO!

Confira as datas e horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi pic.twitter.com/F3Ht9XQx7e ? Paulistão (@Paulistao) March 11, 2024

Com retrospecto equilibrado, o São Paulo e o Novorizontino tiveram campanhas idênticas no Paulistão, com 22 pontos. O time de Thiago Carpini levou vantagem no saldo de gols para terminar na ponta do Grupo D.

O Tricolor terminou com a terceira melhor campanha geral, atrás de Santos (25) e Palmeiras (28). A pontuação ainda continua sendo atualizada no mata-mata.