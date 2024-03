Santos x Portuguesa: veja informações e prováveis escalações do duelo das quartas do Paulistão

As quartas de final do Campeonato Paulista seguem a todo vapor. De volta ao mata-mata após quatro anos, o Santos terá pela frente a Portuguesa neste domingo, a partir das 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro.

O Peixe chega ao mata-mata com moral. A equipe terminou a primeira fase do torneio com a segunda melhor campanha geral e liderando o Grupo A com tranquilidade, fechando com 25 pontos. Foram oito vitórias, um empate e três derrotas.

Apesar de ter oscilado na reta final do Paulista, o Santos entra em campo contra a Portuguesa vindo de um triunfo importante. Na última rodada da competição, o time bateu a Inter de Limeira, de virada, por 3 a 2, e demonstrou seu poder de reação.

Para o confronto diante da Lusa, o técnico Fábio Carille poderá contar com o retorno de atletas importantes. O lateral direito Aderlan e o volante Diego Pituca estão disponíveis para a decisão - como a dupla estava pendurada, havia sido poupada no triunfo sobre a Inter de Limeira. Agora, os cartões foram zerados.

Além disso, o meia Giuliano também está de volta. Após ficar de fora desde o fim de janeiro por conta de um problema na panturrilha, o meia tem treinado normalmente com o elenco. Apesar disso, deve iniciar no banco de reservas, assim como no último jogo.

Por outro lado, o Alvinegro Praiano não terá Willian Bigode. Na última semana, o atacante teve constatado um problema no músculo adutor da coxa esquerda e, como não se recuperará a tempo de disputar a fase final do torneio, foi cortado da lista de inscritos da equipe.

Já a Portuguesa se classificou às quartas do Paulista mesmo brigando contra o rebaixamento. Embora tenha finalizado na 13º colocação geral, terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com 10 pontos, e conseguiu a vaga no mata-mata.

A Lusa assegurou seu lugar nas quartas mesmo com uma campanha ruim e, inclusive, oposta a do Santos: teve três vitórias, um empate e sofreu oito derrotas. O clube precisou trocar de técnico no meio do Estadual e, na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0.

A esperança da Portuguesa está no fato de que o técnico Pintado poderá contar com seus principais atletas no duelo diante do Santos. Giovanni Augusto deve retornar ao time titular após cumprir suspensão no revés contra o Novorizontino, enquanto Henrique Dourado também fica à disposição.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X PORTUGUESA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 17 de março de 2024, domingo



Horário: 20h15 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Neuza Ines Back e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: José Claudio Rocha Filho

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e Furch.



Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Thomazella; Robson, Yeferson Quintana e Marco Antônio (Patrick); Talles (Douglas Borel), Ricardinho, Tauã e Eduardo; Maceió, Henrique Dourado e Giovanni Augusto.



Técnico: Pintado