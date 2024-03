Santos defende invencibilidade de mais de 20 anos contra a Portuguesa na Vila Belmiro

Neste domingo, o Santos terá um compromisso importantíssimo pelo Campeonato Paulista. De volta às quartas de final após quatro anos, o Peixe recebe a Portuguesa em jogo único, a partir das 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, com uma missão: avançar às semifinais do Estadual.

Além de visar a classificação para a próxima fase, o Peixe também entra em campo de olho em defender a invencibilidade contra a Lusa em confrontos na Vila Belmiro. Dentro de seus domínios, a equipe da Baixada Santista não perde para a Portuguesa há 22 anos.

A última vez que o Santos foi derrotado pela Portuguesa na Vila foi no ano de 2002, mais especificamente no dia 19 de outubro. Naquele ano, o Alvinegro Praiano perdeu de virada por 2 a 1, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro.

Na época comandado pelo técnico Emerson Leão, o Santos entrou em campo com um time composto por: Rafael; Maurinho, André Luis, Alex e Léo; Alexandre, Renato, Elano e Diego; Alberto e Robinho.

Do outro lado, Edu Marangon escalou o 11 inicial da Portuguesa com: Bosco; Ricardo Lopes, Luiz Hanrique, César Lucena e Paulo Fabrício; Sandro Fonseca, Lelo e Edson Araújo; Rocha, Alex Alves e Ricardo Oliveira.

Quem abriu o marcador no duelo foi o Santos. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Diego marcou para colocar o Peixe à frente no placar. No entanto, já aos 32 minutos, César Lucena deixou tudo igual e a Lusa conseguiu ir para o vestiário com o empate.

Mas a Portuguesa não desistiu e conquistou o resultado aos 22 minutos da etapa final, graças a um gol de Danilo Bueno, que havia entrado no segundo tempo. Assim foi a última derrota do Santos para a Lusa dentro da Vila Belmiro.

Vale lembrar, porém, que quem saiu vitorioso naquela edição do Campeonato Brasileiro, foi justamente o Santos. O Peixe conquistou o seu sétimo título da competição em 2002 ao bater o rival Corinthians nos dois jogos da decisão.

Desde então, na Vila Belmiro, só deu Santos. Em 2005, por exemplo, o Alvinegro Praiano goleou por 5 a 1 pelo Estadual. Em 2006, venceu novamente, dessa vez por 2 a 0, e saiu campeão daquela edição. Dois anos depois, o clube alvinegro saiu vitorioso novamente, também por 2 a 0.

De forma geral, nos últimos 22 anos, Santos e Portuguesa se enfrentaram oito vezes na Vila Belmiro, seja pelo Brasileiro ou pelo Paulistão. Foram seis vitórias do Alvinegro Praiano, com um empate e um triunfo da Lusa.

Atenção, torcedor. Restam poucos ingressos para o #SANxPOR, garanta o seu lugar no Alçapão! ???? O torcedor ainda tem de locação de camarotes superiores, que ficam na Rua D. Pedro, com seis lugares cada. Cada um, nesse local, custa R$ 4.000,00. A reserva deverá ser feita pelo... pic.twitter.com/vdoumY2sE2 ? Santos FC (@SantosFC) March 15, 2024

A última vez em que o Santos recebeu a Portuguesa na Vila foi em 2023, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe deu um verdadeiro show para seu torcedor e goleou por 4 a 0, com dois gols de Marcos Leonardo e dois de Stiven Mendoza - dois atletas que, inclusive, já deixaram o clube.

Agora, o Santos vai em busca de encerrar o jejum de conquistas e quer seu 23º troféu do Paulistão. A última vez que o Peixe levantou a taça foi em 2016, quando bateu o Audax. Caso vença esta edição, pode se isolar como o terceiro clube com mais títulos da competição, ultrapassando o São Paulo.