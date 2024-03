Fla alcança maior sequência de jogos sem sofrer gols na história do clube

O Flamengo alcançou hoje diante do Fluminense, no Maracanã, a maior sequência de jogos sem sofrer gols na história do clube. Rossi também se sagrou como o goleiro com maior tempo sem sofrer gols pela equipe.

O que aconteceu

Em 11 jogos, a equipe venceu 8, empatou 3 e não sofreu nenhuma derrota ou gol. Ao todo, foram marcados 20 gols em 173 finalizações, segundo dados do Sofascore.

Durante o período, a equipe sofreu 80 finalizações e foi superior na posse de bola, atingido a marca de 56,7%.

As finais do Campeonato Carioca estão marcadas para dois domingos. O primeiro jogo será no dia 31 de março, após a parada para a Data Fifa. O segundo e decisivo confronto acontece em 7 de abril. O adversário será Vasco ou Nova Iguaçu.

Rossi também quebra recorde

Rossi se tornou o goleiro há mais tempo sem sofrer gols pela equipe durante o confronto contra o Fluminense no Maracanã. O momento histórico foi alcançado aos 40 minutos do segundo tempo.

Rossi completou 960 minutos sem ter sua meta vazada. A marca anterior era de Cantarele, que durou 959 minutos entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979.

O último gol sofrido por Rossi em competições oficiais foi durante o Campeonato Brasileiro de 2023, na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Os acréscimos não são considerados na contagem, e amistosos não entram no cálculo.

O jogo

O Flamengo fez valer a vantagem, segurou o empate por 0 a 0 com o Fluminense e vai à final do Campeonato Carioca. A partida aconteceu neste sábado, em dia de forte calor no Maracanã.