Real projeta retornos de Militão e Courtois contra o City na Champions

O Real Madrid projeta os importantes retornos do goleiro Thibaut Courtois e do zagueiro Éder Militão para as quartas de final da Champions League, contra o Manchester City, em abril.

Em coletiva de imprensa, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o processo de recuperação das lesões sofridas pela dupla, e a expectativa de seu retorno aos gramados nas próximas semanas.

O que aconteceu

Na sexta-feira (15), véspera da vitória sobre o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, Ancelotti falou sobre a recuperação de Courtois e Militão: "Eles começaram a trabalhar com a equipe na última semana, vamos aproveitar essa pausa (Data Fifa de março) para realizar amistosos contra os times de base".

"Acho que eles (Courtois e Militão) estarão prontos para a partida do dia 31 (contra o Athletic Bilbao), mas não vamos correr riscos. Eles estão evoluindo bem", completou o italiano.

Militão sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo logo na estreia do Real nesta temporada de La Liga, contra o Athletic, em 12 de agosto do último ano. Ele não entra em campo desde então.

Dias antes, Courtois sofreu a mesma lesão em um treino da equipe principal dos Blancos. O belga cogita até ficar de fora da Eurocopa deste ano para se recuperar completamente da contusão.

Após vencer o Osasuna por 4 a 2 neste sábado, o Real terá duas semanas sem compromissos em função da Data Fifa, retornando no dia 31 para visitar o Athletic Bilbao no San Mamés.

O primeiro duelo contra o Manchester City está marcado para 9 de abril, no Santiago Bernabéu.