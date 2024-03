Raphinha é procurado para trocar Barça por Arábia Saudita, diz jornal

O atacante Raphinha, do Barcelona, está na mira do futebol saudita. De acordo com o jornal espanhol "Sport", a equipe catalã recebeu nesta semana uma oferta de um clube do país onde jogam Neymar e Cristiano Ronaldo.

O que aconteceu

Raphinha recusou propostas da Arábia Saudita para sair em janeiro. O atacante brasileiro já foi procurado anteriormente pelo futebol saudita, na janela de transferências do verão europeu, mas optou por continuar na Espanha.

O jogador ainda prefere continuar no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol, a preferência de Raphinha ainda é ficar no futebol europeu, mas os árabes devem subir a oferta feita em janeiro.

O destino seria um dos quatro clubes grandes do país, que contam com investimento público. Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al-Nassr estão na briga para contar com o jogador brasileiro.

O atacante brasileiro tem contrato até 2027. Raphinha estava no Leeds United antes de chegar ao Barcelona, em 2022. Ele assinou por cinco temporadas com o clube catalão.

Titularidade após lesão. Raphinha sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda no início de janeiro de 2024 e ficou cerca de um mês afastado. Depois de retornar, ele vem sendo escalado como titular no ataque do time comandado por Xavi.