Flamengo: quantos meninos sobreviveram ao incêndio no Ninho do Urubu?

Do UOL, no Rio de Janeiro

O incêndio no Ninho do Urubu deixou 10 mortos e teve 16 sobreviventes. A tragédia aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2019.

O que aconteceu

Escaparam do fogo no alojamento da base 16 meninos. Naquela noite, 26 dormiam no centro de treinamento.

Dos sobreviventes, três tiveram de passar por período de internação. Foram eles: Jhonata Ventura, Dyogo Alves e Cauan Emanuel.

Dentre os jovens que deixaram os dormitórios, três permanecem no Flamengo. O goleiro Dyogo Alves e o volante Rayan Lucas já foram relacionados no elenco profissional. Jhonata Ventura voltou a jogar no meio de 2021, mas encerrou a carreira e, hoje, é scout no clube.

Alguns outros jovens vivem realidades distintas. A maioria seguiu a trilha no futebol, mas há os casos como o de Naydjel Callebe, que migrou para o futsal, e Gabriel Castro, que disputa torneio amador em Franca (SP) e trabalha em uma fábrica de bolsas.