Palmeiras atropela Ponte com 3 de Flaco e vai embalado à semi do Paulista

O Palmeiras não tomou conhecimento da Ponte Preta, aplicou uma goleada por 5 a 1 e é o primeiro time classificado para as semifinais do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira teve uma de suas melhores atuações no estadual na noite de hoje na Arena Barueri.

Flaco López (3), Murilo e Piquerez marcaram os gols da vitória palmeirense. Com o hat-trick na noite de hoje, Flaco López chegou a 10 gols no Paulistão e é o artilheiro da competição. Renato descontou para a Ponte.

O Palmeiras só irá conhecer seu adversário na semifinal do Paulista quando todos os jogos de amanhã (17) acontecerem. O Alviverde pode enfrentar cinco dos outros seis classificados, a exceção é o Santos — as equipes tem as melhores duas melhores campanhas da fase de grupos.

Segundo o calendário da FPF, as semifinais serão realizadas daqui duas semanas: na quarta-feira (27) ou quinta-feira (28). A data oficial ainda será definida.

Palmeiras atropela a Ponte Preta no 1º tempo

O Palmeiras dominou as ações do início ao fim: abriu o placar com apenas dois minutos de jogo e queria decidir o jogo ainda na primeira etapa. Ampliou aos 18 e fez o terceiro aos 38.

A equipe de Abel Ferreira marcou três gols, mas poderia ter feito seis pelo volume de grandes chances criadas ao longo dos primeiros 45 minutos. A Ponte Preta forçou muitos lançamentos para Jeh e Iago Dias, mas não encontrou alternativas para atacar o Palmeiras.

Palmeiras não diminuí o ritmo e placar vira goleada

A Ponte Preta tentou responder ao primeiro tempo implacável do Alviverde na etapa final, mas seguiu sem levar perigo algum ao gol de Weverton. Com o time de de Campinas lançado ao ataque, o Palmeiras teve ainda mais espaço e ampliou com Piquerez e Murilo.

O lateral direito Mayke foi um dos destaques no segundo tempo com ótimas jogadas pelo lado direito do ataque.

Lances importantes

Gol relâmpago do Palmeiras. Logo aos dois minutos de jogo, Raphael Veiga abriu o jogo na esquerda para Piquerez. O lateral uruguaio cruzou na área, e Flaco López subiu mais alto que a zaga e cabeceou tirando do goleiro Pedro Rocha: 1 a 0 para o Alviverde.

Flaco López faz seu segundo e amplia para o Palmeiras. Aos 18 minutos, Endrick fez um passe em elevação na frente e encontrou Flaco López. O argentino ajeitou e soltou uma bomba, sem chances de defesa para Pedro Rocha.

Flaco quase faz o terceiro. Aos 37, Mayke tabelou com Aníbal Moreno pela direita e cruzou. Flaco López ganhou da defesa pelo alto e exigiu uma grande defesa do goleiro da Ponte Preta.

Passeio do Palmeiras no 1º tempo: Murilo faz o terceiro. Um minuto depois, Raphael Veiga recebeu inversão de jogo de Marcos Rocha e cruzou. Murilo apareceu sozinho na segunda trave e empurrou para o fundo das redes.

Virou goleada: Piquerez faz o 4º gol. Aos 21 minutos do 2º tempo, Mayke arrancou pela direita, procurou o fundo do campo e cruzou. Piquerez falhou ao tentar o chute de primeira, mas corrigiu na sequência, e finalizou no canto esquerdo de Pedro Rocha.

Hat-trick de Flaco López. Aos 25, Mayke fez tabela com Endrick e cruzou rasteiro. Flaco apareceu livre no segundo pau e só empurrou para o gol vazio.

Renato conta com a sorte e desconta para a Ponte Preta. Renato arriscou um chute direto em cobrança de falta na meia-direita. A bola desviou em Estêvão na barreira e entrou no canto direito, matando qualquer chance de defesa de Weverton

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5 x 1 Ponte Preta

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Data e hora: 16 de março de 2024, às 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral



Cartões amarelos: Raphael Veiga e Gabriel Menino (PAL); Iago Dias, Ramon, Igor e Mateus Silva (Ponte Preta)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Flaco López, aos 2 minutos e aos 18 minutos do 1º tempo e aos 25 minutos do 2º tempo, Murilo, aos 38 minutos do 1º tempo (PAL), e Piquerez, aos 21 minutos do 2º tempo. Renato, aos 44 minutos do 2º tempo (PON).

Palmeiras: Weverton; Mayke, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez (Caio Paulista); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga (Luis Guilherme); Endrick (Rony) e Flaco López (Estevão). Técnico: Abel Ferreira.

Ponte Preta: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Matheus Silva, Castro, Nilson Júnior (Luiz Felipe) e Gabriel Risso; Ramon Carvalho, Emerson Santos (Fraga) e Elvis (Dodô); Iago Dias e Jeh (Venícius). Técnico: João Brigatti.