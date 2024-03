Palmeiras coloca à prova melhor campanha, que não passou em grandes testes

O Palmeiras terminou a fase de grupos do Paulistão com a melhor campanha e sem derrotas (8 vitórias e 4 empates em 12 jogos). No entanto, nos grandes testes que teve no estadual, só venceu o Santos por 2 a 1 — empatou por 1 a 1 contra o São Paulo e 2 a 2 com o Corinthians. Hoje, a equipe coloca seu desempenho na fase de grupos à prova em um jogo decisivo contra a Ponte Preta, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, pelas quartas de final.

Palmeiras tem vantagem, mas não tem Allianz Parque

O Alviverde tem o direito de decidir em casa a fase mata-mata do Paulistão, mas não poderá jogar em seu estádio. A Real Arenas, braço direito da WTorre, não cumpriu com os prazos para finalizar a obra no gramado do Allianz, e por isso o Palmeiras terá de jogar mais uma vez em Barueri. O último jogo da equipe no Allianz foi justamente a vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela 4ª rodada do Paulista, no dia 28 de janeiro.

A Ponte Preta complicou a vida de grandes do estado na primeira fase. A equipe comandada pelo técnico João Brigatti venceu o Corinthians por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, e superou o São Paulo por 2 a 0. A única derrota contra os grandes foi para o Santos por 3 a 1.

Na única decisão na temporada até o momento, o Palmeiras perdeu nos pênaltis. O Alviverde fez apenas um jogo decisivo em 2024, que foi a Supercopa do Brasil contra o São Paulo, e acabou perdendo o título pelo fraco desempenho nas penalidades — uma sina nos últimos anos. O duelo contra a Ponte é um jogo único, que será decidido nos pênaltis em caso de empate no tempo normal.

O discurso interno é de que a fase de grupos ficou no passado, e o campeonato agora é outro. Abel Ferreira tem dito a seus jogadores que apesar da melhor campanha na primeira fase, a competição é totalmente diferente a partir das quartas de final. Se o Palmeiras não fazer valer a vantagem que adquiriu, não vai ter adiantado nada o ótimo desempenho nos 12 primeiros jogos.

Ponte Preta foi carrasco do Palmeiras em 2017

Jogadores de Ponte Preta a Palmeiras cercam o atacante William Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

Em 2017, o Palmeiras também fez a melhor campanha geral do estadual, passou pelo Novorizontino nas quartas, e pegou a Ponte Preta na semifinal. Na época, o regulamento do Paulistão previa dois jogos nas fases de mata-mata, e o Alviverde faria a decisão em casa.

No entanto, a Ponte Preta venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Moisés Lucarelli no jogo de ida e definiu a semifinal. Na volta, no Allianz Parque, o time alviverde que era comandado por Eduardo Baptista só venceu por 1 a 0 e foi eliminado da competição.

O UOL entrevistou Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte Preta, e ele disse que vê o duelo deste fim de semana bem diferente do confronto de 2017. Na opinião do mandatário, hoje a responsabilidade é toda do Palmeiras, e a Ponte Preta é a zebra.

