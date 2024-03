São Paulo: Novo reforço, Sabino quase foi carrasco na Copa do Brasil

O São Paulo acertou um contrato de produtividade com o zagueiro Sabino, sem clube desde que rescindiu com o Sport recentemente. O defensor quase impediu o título inédito da Copa do Brasil do Tricolor.

No jogo de volta das oitavas, o Leão conseguiu igualar a vantagem construída na ida ao triunfar por 3 a 1, no MorumBis. O jogador pretendido pela equipe marcou dois gols, aos 11 do segundo tempo e nos acréscimos.

Sabino, ainda, converteu a primeira penalidade, mas o São Paulo acabou triunfando por 5 a 3 e despachou o Sport. Wellington Rato, Beraldo, Calleri, Rafinha e Pablo Maia converteram para o Tricolor. Rafael Thyere e Alisson até fizeram, mas Luciano Juba perdeu a sua cobrança.

Por conta de uma fissura no pé esquerdo, o zagueiro não entrou em campo na atual temporada. Em 2023, foram 58 jogos, com sete gols e uma assistência.

Agora, o São Paulo foca na disputa das quartas de finais do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) desse domingo, no MorumBis.